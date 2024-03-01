Представляем Гульназ Муслимовну Насырову

О себе рассказывает наша новая участница:

"Мне 40 лет, я многодетная мама трех замечательных детей. С 20 лет работаю в детском саду воспитателем. Воспитатель - это первый после мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути.

Воспитатели - люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые глаза детей; Глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца. ".