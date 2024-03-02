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Конкурсы
2 Марта , 17:09

Конкурс "СР", посвящённый Международному женскому дню продолжается!

Представляем Олесю Радаеву. 

Конкурс "СР", посвящённый Международному женскому дню продолжается!
Конкурс "СР", посвящённый Международному женскому дню продолжается!

"Меня зовут Олеся Радаева, я - мама трех сыновей (13, 9 и 7 лет), писатель и продюсер. На данный момент написала 4 книги, создала дневник письменных практик и помогла опубликовать 9 книг. Я убеждена, что тексты меняют жизнь.

Считаю, что лучшим способом воспитания детей является личный пример. Поэтому развиваюсь и постоянно обучаюсь новому. С каждым новым автором мне открываются новые знания и умения.

Совмещение материнства и творческой работы требуют много энергии, поэтому я каждый день уделяю время своему телу: делаю гимнастику, хожу в бассейн и активно провожу время. Для меня важно и мое внутреннее эмоциональное состояние, с которым я работаю с помощью письменных практик.

Я не идеальная мама и не идеальная женщина, да и не стремлюсь быть такой. Своим участием в конкурсе мне хочется вдохновить женщин на пробуждение любви к себе❤".

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