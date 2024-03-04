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4 Марта , 11:13

Алия Кабирова продолжает наш весенний конкурс!

"Привет, я - Алия. Жена, мама, воспитатель, фотограф.

Алия Кабирова продолжает наш весенний конкрус
Алия Кабирова продолжает наш весенний конкрус

Всегда мечтала о большой семье. Наверное, потому, что сама выросла в такой. Смысл моей жизни - это воспитание в любви и умножение любви в семье.
Будучи мамой, я знаю, что прекрасные мгновения мимолётны, поэтому решила окончить курс фотографии. С тех пор фотография стала моим страстным увлечением, которое позволяет наполняться, творить и проявлять себя.

Немного обо мне:

42 года, замужем за прекрасным мужчиной Ринатом. У нас четверо красивых, умных, уникальных детей, которых мы назвали Тимур, Камила, Роберт и Динислам. С ними мне всегда радостно находиться,  и я могу наблюдать, как они растут, развиваются и становятся лучше с каждым днём".

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