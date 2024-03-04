Друзья, представляем новых участниц конкурса "СР" к 8 марта!

Екатерина Борисовна Булина, работает в ГБУЗ РБ Стерлитамакская психиатрическая больница, заведующий ОПО№4.

Екатерина Борисовна врач-психиатр, заведующий отделением. В ее подчинении женский коллектив. Екатерина Борисовна, разностороння, как в труде, так и в жизни имеет творческий неординарный подход. Ведет активный образ жизни, воспитывает двух девочек, которые занимаются танцами.

Анжелика Юлаевна Сергеева-Латыпова работает медицинской сестрой в процедурном кабинете. В своем труде Анжелика аккуратная и трудолюбивая, отзывчивая и добрая. В свободное от работы время занимается творчеством, вязанием. Ее красивые и теплые шарфики с удовольствием носит вся семья. Анжелика имеет двоих детей. Старшая дочь занимается спортивными профессиональными танцами и занимается в художественной школе. Сын занимается мужским видом спорта хоккеем.

Зинаида Владимировна Романова работает медицинской сестрой в ОПО№3. Работает в психиатрии 29 лет. Имеет высшую категорию. Она является наставником и хорошим другом в коллективе, к ней все прислушиваются. Зинаида Владимировна замечательно шьет красивую медицинскую одежду и дамские, дорожные сумки, занимается горнолыжным спортом. Все это ей приносит большое удовольствие. Имеет взрослую дочь и любимого внука.

Елена Вячеславовна Сергеева работает в диспансерном отделении процедурной медицинской сестрой. В коллективе она является профгруппоргом, занимается общественной работой. Добрая, скромная, отзывчивая. Воспитывает двух девочек, одна из них пошла по стопам своей мамы, учится в медицинском колледже на фельдшера. Елена ведет здоровый образ жизни и занимается велоспортом.

Евгения Игоревна Никитина врач - эпидемиолог. В своей работе руководствуется требованиями санитарного законодательства. В работе требовательная и внимательная. Заняла третье место в конкурсе «Лучший врач – 2024г.» в номинации «Лучший санитарный врач». Евгения Игоревна имеет семью и воспитывает двух мальчиков. Дети активно занимаются творчеством – музыкой.

Наталья Дмитриевна Цветкова , врач – лаборант, заведующий КДЛ. Наталья Дмитриевна позитивная и творческая личность. Имеет богатый опыт работы. Она является наставником и учителем молодого поколения. Занимает активную жизненную позицию, оптимистичная и трудолюбивая. Умеет организовать творческие номера и подходит к этому с юмором. Имеет большую семью, одна их дочерей врач-психиатр в нашем учреждении.