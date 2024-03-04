Представляем участницу конкурса к Международному женскому дню!

Гульнара работает воспитателем в детском саду и очень любит свою профессию. Она признаётся в любви к профессии в стихах и прозе:

"Я – Воспитатель! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает она!

Я счастливый человек! Ведь я рядом с нашим будущим - с нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый раз «уча других, учусь сама»! Для детей я не только воспитатель, а также наставник и друг. Думать о детях, заботиться о них, любить их – прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. И этим я счастлива!



И я даже не подозревала, что профессия воспитателя станет для меня единственной и самой главной.

Детский сад – это страна чудес,

Где детский смех слышно до небес!

Детский сад – это праздник души,

Когда видишь, как детки твои хороши!

Детский сад – это радость дня,

Когда знаешь, что дети ждут тебя!

Детский сад – это второй наш дом,

В котором мы каждый день живём.

Детский сад – повторяю снова я,

Быть воспитателем – судьба моя!".