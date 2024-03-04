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4 Марта , 14:13

Представляем участницу конкурса к Международному женскому дню!

Это Гульнара Мустафина.

Представляем участницу конкурса к Международному женскому дню!
Представляем участницу конкурса к Международному женскому дню!

Гульнара работает воспитателем в детском саду и очень любит свою профессию. Она признаётся в любви к профессии в стихах и прозе:

"Я – Воспитатель! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает она!
Я  счастливый человек! Ведь я рядом с нашим будущим - с нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает период детства со своим ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый раз «уча других, учусь сама»! Для детей я не только воспитатель, а также наставник и  друг.  Думать о детях, заботиться о них, любить их – прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. И этим я счастлива!

И я даже не подозревала, что профессия воспитателя станет для меня единственной и самой главной.
Детский сад – это страна чудес,
Где детский смех слышно до небес!
Детский сад – это праздник души,
Когда видишь, как детки твои хороши!
Детский сад – это радость дня,
Когда знаешь, что дети ждут тебя!
Детский сад – это второй наш дом,
В котором мы каждый день живём.
Детский сад – повторяю снова я,
Быть воспитателем – судьба моя!".

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