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Конкурсы
13 Октября , 04:07

Итоги конкурса «Супербабушка и супердедушка»

1 место - Николай Викентьевич Миронов и Раиля Гайзулловна Идрисова, 20 голосов.

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Итоги конкурса «Супербабушка и супердедушка»Итоги конкурса «Супербабушка и супердедушка»
Итоги конкурса «Супербабушка и супердедушка»

2 место - Айгуль Иванова, 16 голосов. 3 место -  Глюза Адельбаевна Галимова, 13 голосов.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

📰По вопросу получения призов свяжемся с победителями персонально.

Автор:Ирина Петрова
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