Эрол Улусой: «Башҡорт аты – фестиваль возвращения к корням»

Доктор, профессор юридических наук Эрол Улусой ведет рубрику в газете «Миллиат», которая издается в Стамбуле, дал высокую оценку фестивалю «Башҡорт аты».

- Мы обязательно дадим широкое освещение на страницах газеты с репортажами данного мероприятия. Запланирована полоса с фотографиями. Меня впечатлили башкирские мужчины: как они уверенно чувствуют себя на коне. Это не только многолетние тренировки, но и природные данные. Большое количество участников с Башкортостана, регионов России и зарубежных стран дает надежду на расширение границ фестиваля в будущем.

Башкиры, организовывая данное мероприятие, ищут свои корни, возвращаются к своей истории. Этим самым возрождают свои традиции. Усиление международных связей скрепляет дружбу между национальностями, - отметил Эрол Улусой.

Автор текста и фото - Лилия Нуретдинова