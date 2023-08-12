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Культурная среда
12 Августа , 10:44

Как прошёл первый день фестиваля «Башҡорт аты»

Вчера в Баймакском районе Башкирии прошел первый день фестиваля лошадей башкирской породы лошадей «Башҡорт аты».

Как прошёл первый день фестиваля «Башҡорт аты»
Как прошёл первый день фестиваля «Башҡорт аты»

Весь день на территории мероприятия проходили различные конно-спортивные соревнования. Завершился фестиваль молодежным концертом, в котором приняли участие звезды башкирской эстрады: народный артист Республики Башкортостан Рустам Гиззатуллин, заслуженные артисты РБ Зилия Бахтиева, Загир Исянчурин, группы «Каравансарай», «Башстайл», лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев.

Насладиться их выступлением приехали жители как из самого Баймака, так и из других населенных пунктов района. Они поддерживали артистов громкими аплодисментами и танцевали под зажигательные мелодии.

- Я приехала на фестиваль во второй раз, с тех пор, как он начал проводиться, - говорит Разиля. - Как раз у меня в это время отпуск и я с удовольствием его провожу. В этом году программа заметно лучше, насыщеннее. Стало больше участников. Наверное, потому что фестиваль стал международным и опыт прошлого года показал, как нужно проводить такие мероприятия. А в целом, мне понравилось!

Напомним, фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» учрежден Указом Главы Башкортостана Радия Хабирова и носит статус международного. Он будет проходить ежегодно на территории озера Графское Баймакского района Башкирии. Завтра, 12 августа, пройдет второй день. Гостей ждут различные выставки, деловая программа, спортивные состязания, масштабный конный парад, а также вечерний праздничный концерт с участием звезд башкирской эстрады и гостей республики.

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"Стерлитамакский рабочий"

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