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Культурная среда
12 Августа , 23:12

Конина и казы – любимые продукты бойцов из Башкортостана

Предприниматель, коневод из Абзелиловского района Башкирии Айтуган Фаттахов участвует в фестивале «Башҡорт аты» в качестве спикера научно-практической конференции и блогера.

Конина и казы – любимые продукты бойцов из Башкортостана
Конина и казы – любимые продукты бойцов из Башкортостана

Он планирует обсудить проблемы племенного разведения лошадей, также осветить фестиваль в своем блоге, чтобы популяризировать его.

Кумысный барон, так называют земляки коневода Айтугана Фаттахова, несколько раз отправлял тушенку из конины, казы и другие деликатесы землякам в зону СВО.

- Представители бизнес-сообщества башкирского Зауралья чутко реагируют на нужды бойцов. Желание помочь землякам и их семьям сплотило нас еще больше. Мы вместе организовываем отправку посылок. Нам передали, что конина и казы – самые любимые продукты наших бойцов, - рассказал коневод.

Отметим, что зауральские предприниматели также отправили в зону СВО живого коня башкирской породы. Сейчас он помогает бойцам бесшумно объезжать позиции и перевозить предметы первой необходимости.

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"Стерлитамакский рабочий"

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