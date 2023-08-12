Конина и казы – любимые продукты бойцов из Башкортостана

Он планирует обсудить проблемы племенного разведения лошадей, также осветить фестиваль в своем блоге, чтобы популяризировать его.



Кумысный барон, так называют земляки коневода Айтугана Фаттахова, несколько раз отправлял тушенку из конины, казы и другие деликатесы землякам в зону СВО.



- Представители бизнес-сообщества башкирского Зауралья чутко реагируют на нужды бойцов. Желание помочь землякам и их семьям сплотило нас еще больше. Мы вместе организовываем отправку посылок. Нам передали, что конина и казы – самые любимые продукты наших бойцов, - рассказал коневод.



Отметим, что зауральские предприниматели также отправили в зону СВО живого коня башкирской породы. Сейчас он помогает бойцам бесшумно объезжать позиции и перевозить предметы первой необходимости.