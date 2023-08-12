Мастер из Башкирии выковал из металла логотип фестиваля «Башҡорт аты»

Сюда он приехал с супругой.



Его фирма «АС-мастер» занимается производством металлоконструкций. С помощью лазерной резки они изготавливают продукцию самого разного ассортимента и для любых нужд: для заводов и даже специальной военной операции. Но с собой он привез лишь часть своей разнообразной продукции. Например, тактические «кошки», которые он в июне этого года передал для наших бойцов на передовую. В боевых условиях, когда враг минирует всё подряд, приспособление незаменимое. Крюки используются для извлечения минных растяжек, с их помощью можно сдвигать подозрительные предметы и даже открывать двери.



- На фестиваль меня пригласила Администрация Белорецкого района и я с удовольствием принял приглашение. Когда готовил продукцию, решил выковать на одном из изделий логотип фестиваля. Получился мангал для шашлыков с пожеланием приятного аппетита. Я очень впечатлен мероприятием! Все организовано на высоком уровне! Мне очень понравилось, - поделился своим впечатлением Аветис.



Автор текста и фото Дмитрий Фадеева