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Культурная среда
12 Августа , 22:35

Орынбай Жолмурат: «Приехал купить 150 кобыл башкирской породы»

Руководитель «Евроцех» Орынбай Жолмурат вместе с супругой Жайнагуль начинали свое дело с семи кобылиц. 

Орынбай Жолмурат: «Приехал купить 150 кобыл башкирской породы»
Орынбай Жолмурат: «Приехал купить 150 кобыл башкирской породы»

Из года в год с получением приплода поголовье увеличивалось. Сегодня в хозяйстве более тысячи лошадей.
Жайнагуль – хороший знаток дела в животноводстве. Она и предложила однажды открыть кумысное производство. За свежим целебным напитком к ним уже многие обращались. Приезжали даже из города.
Сегодня семейная ферма стала одной из крупных в Актюбинском районе Казахстана.
- Поголовье выросло до тысячи лошадей. Все хозяйство автоматизировали. Закупили современное оборудование. Вместе с коневодством хотим увеличить поголовье молочного КРС, верблюдов. В Башкортостан приехали за кобылами. Хотим приобрести для своего хозяйства 150 дойных кобыл. Башкирская порода лошадей считается самой молочной. А кумыс у нас в Казахстане всегда в спросе, - отметил Орынбай Жолмурат.

Автор текста и фото - Лилия Нуретдинова

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