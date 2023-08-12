Орынбай Жолмурат: «Приехал купить 150 кобыл башкирской породы»

Из года в год с получением приплода поголовье увеличивалось. Сегодня в хозяйстве более тысячи лошадей.

Жайнагуль – хороший знаток дела в животноводстве. Она и предложила однажды открыть кумысное производство. За свежим целебным напитком к ним уже многие обращались. Приезжали даже из города.

Сегодня семейная ферма стала одной из крупных в Актюбинском районе Казахстана.

- Поголовье выросло до тысячи лошадей. Все хозяйство автоматизировали. Закупили современное оборудование. Вместе с коневодством хотим увеличить поголовье молочного КРС, верблюдов. В Башкортостан приехали за кобылами. Хотим приобрести для своего хозяйства 150 дойных кобыл. Башкирская порода лошадей считается самой молочной. А кумыс у нас в Казахстане всегда в спросе, - отметил Орынбай Жолмурат.



Автор текста и фото - Лилия Нуретдинова