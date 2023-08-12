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Культурная среда
12 Августа , 23:19

Роспатент присвоил Башкортостану исключительное право на наименование «Башкирская лошадь» Статус Утвержден

12 августа в рамках церемонии открытия (ССЫЛКА) II Международного фестиваля «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь») состоялось торжественное вручение свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на право использования наименования «Башкирская лошадь».

Роспатент присвоил Башкортостану исключительное право на наименование «Башкирская лошадь» Статус Утвержден
Роспатент присвоил Башкортостану исключительное право на наименование «Башкирская лошадь» Статус Утвержден

Руководитель ведомства Юрий Зубов передал документ Главе Башкортостана Радию Хабирову. Первым правообладателем права на использование наименования «Башкирская лошадь» стал Центр компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат».
– Теперь использовать бренд «Башкирская лошадь» смогут только местные заводчики и коневоды, получив в установленном порядке исключительное право на это обозначение, – пояснил Юрий Зубов. – Тем самым у них появятся действенные инструменты для сохранения, разведения и популяризации данного вида лошадей.
Радий Хабиров поблагодарил руководство Роспатента за поддержку республиканских инициатив.
– Сегодня большое событие в истории Башкортостана. Мы получили юридическую защиту нашей породы лошадей. Федеральная служба по интеллектуальной собственности внесла в реестр понятие «Башкирская лошадь». Отныне башкирская лошадь – это только та, которая воспроизведена и выращена в Башкортостане, – подчеркнул руководитель региона. – Огромное спасибо Роспатенту за содействие в продвижении и защите уникальных башкирских брендов.
Таким образом, наименование «Башкирская лошадь» может употребляться только по отношению к лошадям, которые были выращены на территории региона. То есть башкирская лошадь получила правовую охрану в качестве наименования места происхождения. Любой республиканский производитель может провести соответствующую работу с Роспатентом и при соответствии его лошадей всем требованиям получить свидетельство на использование наименования «Башкирская лошадь».
Отметим, Роспатент уже зарегистрировал наименование «Башкирская лошадь» и внёс его в государственный реестр, в котором уже есть известные бренды – «Башкирский мёд», «Адыгейский сыр», «Вологодское масло».
Из республиканских товаров в реестр вошли уже восемь наименований. В беседе с журналистами Глава региона и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности рассказали о возможностях, которые даёт регистрация наименования места происхождения товаров (НМПТ).
Стенограмма подхода к прессе:
КОРР.: Роспатент предоставил Башкортостану охрану понятия «башкирская лошадь». Что даёт это право? Что нельзя делать без разрешения правообладателя?
Юрий ЗУБОВ: Это прежде всего подтверждение особых свойств лошадей. Использовать бренд «Башкирская лошадь» теперь смогут только местные заводчики и коневоды, получив в установленном порядке исключительное право использования этого обозначения. Оно является неким триггером для того, чтобы развивать туризм вокруг этого бренда, коммерциализировать это право. Это обстоятельство – залог повышения известности и привлекательности региона.
Теперь в Башкортостане смогут выводить чистопородных, племенных башкирских лошадей. Это право теперь подтверждено и зарегистрировано государством.
КОРР.: Радий Фаритович, насколько было важно для республики получить это свидетельство?
Радий ХАБИРОВ: Башкирская лошадь очень популярна. Это аборигенная лошадь Южного Урала, и наименование могли присвоить не только в нашем регионе. Это в том числе и вопрос коммерциализации. Но главное – это сохранение генофонда. Свидетельство даёт нам возможность дальше работать над сохранением генофонда башкирской лошади в чистом её виде.
Мы признательны Юрию Сергеевичу Зубову, коллективу Роспатента за то, что они помогли нам получить это право. Следующий шаг – принятие организационных, правовых решений о дальнейшем развитии. Сегодня у нас будет целое совещание на эту тему. Мы создали научно-исследовательский институт по изучению лошадей башкирской породы. Так что мы только в начале пути.
КОРР.: Какие у вас в целом впечатления от фестиваля «Башҡорт аты»?
Радий ХАБИРОВ: Мы начали проводить его в прошлом году. А сейчас «подтянули» инфраструктуру, расширили круг экспертов, придали мероприятию международный статус. Видим, что в этом году на фестиваль приехало больше гостей.
Считаю, что мы и дальше должны вкладывать ресурсы в развитие инфраструктуры. В моём понимании, в течение нескольких лет здесь должна появиться серьёзная, капитальная площадка с ипподромом, комфортными местами, торговыми рядами. Здесь рядом прекрасное озеро. Если найдутся желающие, вблизи водоёма можно создать глэмпинг. Поэтому вопрос фестиваля – это ещё и вопрос привлечения сюда инвестиций. Эту часть работы будем продолжать.
КОРР.: Юрий Сергеевич, какие ещё региональные бренды зарегистрированы в Башкортостане?
Юрий ЗУБОВ: Башкортостан стремится развивать свои уникальные региональные бренды. Сегодня мы зарегистрировали в едином реестре восемь таких наименований, в том числе мёд, курай, три вида минеральной воды. Есть и новые заявки на патенты. Думаю, что скоро вы сможете продвигать свои новые бренды.
Справка:
Башкирская лошадь – уникальная аборигенная лошадь Южного Урала и Приуралья, которая формировалась в условиях резко континентального климата при круглогодичном пастбищном содержании. Регистрация наименования «Башкирская лошадь» позволит осуществлять ведение племенного хозяйства в регионе и проводить качественный контроль за разведением лошади.
Башкирская лошадь стала восьмым официальным региональным брендом республики. Ранее государственную охрану в виде НМПТ получили минеральные воды «Ассы», «Юматовская», «Кургазак», «Мансуровский гранит» духовой музыкальный инструмент курай, бурзянский бортевой мед и башкирский мёд.

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"Стерлитамакский рабочий"

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