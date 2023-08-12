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Культурная среда
12 Августа , 22:11

Zainetdin стал одним из участников культурной программы фестиваля «Башҡорт аты»

На втором международном фестивале башкирской лошади «Башҡорт аты», который в эти дни проходит в Баймакском районе Башкортостана, для гостей подготовлена разнообразная культурная программа.

Zainetdin стал одним из участников культурной программы фестиваля «Башҡорт аты»
Zainetdin стал одним из участников культурной программы фестиваля «Башҡорт аты»

В ней принимают участие звезды башкирской эстрады и представители других регионов и стран. Один из них - известный мультиинструменталист Zainetdin. Его выступление стало настоящим подарком для зрителей.

- Я уже второй год участвую на фестивале «Башҡорт аты». Это очень масштабное, мощное мероприятие, поэтому рад быть участником столь грандиозного события. Символично, что фестиваль проходит именно в Баймакском районе и именно здесь в торжественной обстановке был вручен патент Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову, что доказывает факт уникальности башкирской лошади. Пусть таких фестивалей будет больше, чтобы Башкортостан развивался и был узнаваемым не только в России, но и за её пределами, - сказал он.

Автор текста и фото Дмитрий Фадеев

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