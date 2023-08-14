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Культурная среда
14 Августа , 18:51

Добро пожаловать на фестиваль гостеприимства!

Напоминаем, что уже в эту субботу 19 августа в Стерлитамаке пройдёт ежегодный фестиваль гостеприимства «Купец 2.0». 

Добро пожаловать на фестиваль гостеприимства!
Добро пожаловать на фестиваль гостеприимства!

Организаторы подготовили для горожан и гостей города множество интересных площадок, а вечером своим выступлением порадует Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.

Площадки начнут работать уже 18 августа. Открытие фестиваля состоится в 11 часов 19 августа. Место проведения – площадь перед кинокомплексом «Салават».

Для гостей праздника предусмотрены несколько парковочных площадок. Это ул.Мира, 55, ул.Мира, 53, ул.Комсомольская, 78, ул.Худайбердина, 103, ул.Худайбердина, 65, ул.Карла Маркса, 101.

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"Стерлитамакский рабочий"

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