Добро пожаловать на фестиваль гостеприимства!

Организаторы подготовили для горожан и гостей города множество интересных площадок, а вечером своим выступлением порадует Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан.



Площадки начнут работать уже 18 августа. Открытие фестиваля состоится в 11 часов 19 августа. Место проведения – площадь перед кинокомплексом «Салават».



Для гостей праздника предусмотрены несколько парковочных площадок. Это ул.Мира, 55, ул.Мира, 53, ул.Комсомольская, 78, ул.Худайбердина, 103, ул.Худайбердина, 65, ул.Карла Маркса, 101.