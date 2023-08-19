Энергия знакомств и общения

Гости фестиваля покупают спецвыпуск городской газеты и делятся впечатлениями от праздника.

К выпускнику Салаватского филиала Нефтяного технологического университета Рему Михайлову с товарищами выстроилась очередь: горожане и гости города хотят сфотографироваться с молодыми «купцами».

А десятилетняя Оля Копанева берёт у Рема интервью для «Стерлитамааского рабочего»:

– Почему Вы так одеты?

– Потому что так одевались купцы. Мероприятие сегодня тематическое, и мы выглядим так, как выглядели они.

– Что Вы знаете о купцах?

– Честно говоря, не очень много. Но точно знаю, что они были образованными и умными людьми и опрятно выглядели. А ещё умели общаться с людьми и продавать товары.

– А если бы Вы стали современным купцом, что бы продавали?

– Ну, пожалуй, нефть. Да, точно, нефть.

– Чем Вам интересен сегодняшний фестиваль?

– Энергией общения и новыми знаниями.

Фотогалерея фестиваля от Динары Исхаковой и Сергея Крамскова – для вас.