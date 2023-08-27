Об одном уличном музыканте

Рядом с Колхозным рынком в руках светловолосого улыбчивого паренька звучит немецкая гармонь. Одни прохожие движутся по своим траекториям, не замечая уличного музыканта. Другие останавливаются, слушают песни военных лет и советские шлягеры, опускают в чехол монеты и купюры.

Валерию Савинову 17 лет, он учится в Салаватском музыкальном училище по классу баяна. Его история - о том, каким удивительным образом мы порой находим своё призвание:

– Мой первый учитель – Радик Иркенович Галимзянов. Я познакомился с ним пять лет назад благодаря маме: она привела мою сестрёнку на занятия танцами в ГДК и, когда ждала её, услышала звуки гармони и поделилась впечатлениями со мной. Я пришёл к Радику Иркеновичу, он доверил мне инструмент, и мне так понравилось заниматься, что я приходил к нему почти каждый день. Потом родители отвели меня в музыкальную школу, но мне там не понравилось: изучать нотную грамоту мне было скучно.

Валерий изучил её в колледже за один год. Сам купил себе инструмент «Honner», у мастеров поменял немецкий строй гармони на русский. Юноша точно знает, что, получив диплом, будет работать по специальности. Он сможет играть в оркестре, обучать ребят игре на гармони, радовать людей на семейных праздниках…

На улице музыкант играет на каникулах, в основном по выходным, по 3-4 часа в день:

– Люди разные: кому-то нравится меня слушать – подходят, танцуют и поют. И другие музыканты, бывает, присоединяются. Люди понимают, что я не милостыню прошу, а играю для себя и для них. Кто-то недоволен: «Иди на завод, работай!». А кто-то деньги кладёт.

В репертуаре гармониста – около 250 произведений советских композиторов: современная музыка ему не очень нравится. Ему нравится популяризировать исполнительское искусство и доказывать своим примером: можно научиться многому, главное – по-настоящему захотеть.