Группа «Павильон» выступит в Стерлитамаке

Концерт, посвящённый участникам специальной военной операции и 25-летию группы, будет состоять из нескольких блоков. Первый откроют приглашённые музыканты – друзья «павильонщиков» по творческому цеху. Во втором примут участие ребята, вернувшиеся из зоны СВО. В третьем выступит сама группа «Павильон».

Руководитель группы заслуженный артист республики Илья Столетов (вокал, гитара, музыка, стихи), его дочь Алиса Устинова, Валера Фролов (ударные), Алексей Миндлин (бас-гитара, бэк-вокал) вспомнили о творческом пути своего коллектива, поделились впечатлениями от поездок в зону СВО, рассказали о своих творческих планах на будущее.

«У нас за плечами более полутора тысяч выступлений, – сказал, в частности Илья Столетов. – Недавно мы дали ещё 28 концертов. Из них 19 по городам, остальные по районам. Все средства, полученные от выступлений, передали в Республиканский центр народного творчества, который переправит их в зону СВО. Сейчас в октябре-ноябре проедем по республике. У нас будет порядка 25 концертов».

В зоне боевых действий музыкантов встречали как родных. Ведь они выступали в башкирских батальонах имени М.Шаймуратова, С.Юлаева. Там они даже встретили знакомых, друзей, которые не скрывали слёз. «Сейчас у нас немножко другие цели, – сказал Илья под занавес встречи. – Своим творчеством помогать нашим бойцам в зоне СВО. Мы любим всех наших слушателей. Но там мы нужнее…».

Подробнее о пресс-конференции и концерте читайте в одном из ближайших номеров нашей газеты.