В Стерлитамаке прошёл юбилейный концерт группы "Павильон"

Участие последних было закономерным. «Павильонщики» не раз уже бывали в зоне специальной военной операции. Рассказывает заслуженный артист республики Радик Галимзянов: «Мы с группой «Павильон» ездили в места боевого слаживания. С нами были ещё Минигали Хуснутдинов со своим сыном Эдуардом, Глеб Радов, баянист оркестра народных инструментов Стерлитамакской филармонии Ильнар Заманов, работники администрации города, руководители общественных организаций… Принимали нас очень тепло. Там всё воспринимаешь по-другому. Другие критерии, ценности… Эта поездка сдружила нас с группой «Павильон».

Юбилейный концерт в парке им. Ю.Гагарина открыл один из давних друзей «павильонщиков» − салаватский автор-исполнитель Ильдар Нагаев, который со своим репертуаром исколесил много прифронтовых дорог. «С «Павильоном» я познакомился в 2001 году, во время выступления группы в Салавате», – сказал он и исполнил песню «В твоих глазах». Кроме уже известных песен в тот день прозвучала его новая песня «Ты сохраняешь меня», посвящённая жёнам, матерям, девушкам, которые ждут возвращения наших бойцов.

Его сменил заслуженный артист РБ, лауреат различных фестивалей авторской песни, член Совета при Главе РБ по вопросам развития культуры и искусства. Рамиль Бадамшин (Уфа). Две песни из своего репертуара он посвятил бойцам из башкирских батальонов имени Доставалова и Шаймуратова. «У меня младший братишка сейчас там на позициях. Для меня эти поездки – дело жизни», – признался он.

К поздравлениям присоединился уроженец из Стерлитамака, а ныне московский музыкант Андрей Осокин, которого вскоре поддержал актёр из сериалов «Молодёжка», «Джигалоу», «Я хочу! Я буду!» Андрей Щука. Он прилетел из Москвы специально к концерту.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

За четверть века через коллектив прошло немало талантливых людей. Сегодня в его составе руководитель группы заслуженный артист республики Илья Столетов (вокал, гитара, музыка, стихи), его дочь Алиса Устинова, Валерий Фролов (ударные), Алексей Миндлин (бас-гитара, бэк-вокал ).

– Илья, в каком стиле вы работаете?

– В разных. Раньше работали в стиле рок, потом рок-поп, потом брит-поп. Недавно записали песню в стиле шансон, посвящённую нашим бойцам СВО. Есть даже в стиле вальса.

– У вас есть музыкальное образование?

– У меня нет. У Алисы – музыкальная школа с красным дипломом. С 1 сентября начинает учёбу в Салаватском музыкальном колледже. У Алексея − заочный Московский университет искусств, курс аранжировщиков.

– Вы себя больше позиционируете как стерлитамакская группа?

– Нет, сейчас уже больше как башкирская.

А начиналось с группы «Пилигрим», которая заявила о себе на фестивале «Полигон». В 1998 году практически не было радиостанций, на которые они имели бы выход. Не было продюсера. «Я работал на химзаводе, – вспоминает Илья. – Валера − сварщик. Это сейчас в эстрадном шоу принцип простой: заплатил – тебя пропустили. А тогда тех, кому предложить записи, находили через телефоны каких-то знакомых».

Они даже успели выпустить свой первый альбом. В студии «Ильхам» записали первую кассету тиражом около тысячи экземпляров. На простом чёрно-белом ксероксе печатали обложки. Часть кассет раздарили, что-то продали. На вырученные деньги купили новые кассеты. А через год, перед самой поездкой в Москву, раздался звонок из Питера: «Такая группа уже есть, причём давно. Так что, ребята, меняйте название». И стали они «Павильоном».

«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» ОТ «КРЁСТНОГО ОТЦА»

«Точкой невозврата» стало знакомство в 2009 году с соло-гитаристом группы «Кино», одним из основателей супергруппы «Ю-Питер» Юрием Каспаряном. Во время разговора Илья, как бы между прочим, бросил: «Хорошо бы вместе провести концерт, посвящённый памяти В.Цоя». Сказал и забыл. Месяца через 3-4, когда они ехали в машине, раздался звонок: «Наш уговор о концерте ещё в силе? – прозвучал голос Юрия. – Тогда вот вам список песен. Готовьтесь. Сольные партии я сам вам проиграю». Пока Илья повторял за ним названия песен, Алексей дрожащими руками записывал их в блокнот.

И Юра приехал в Стерлитамак. Репетировали в районном доме культуры. «Руки и ноги дрожали от волнения, когда он нас подстёгивал, – признался Илья. – Такой адреналин.

И вот концерт. Площадь перед дворцом культуры химиков битком. В самый разгар концерта хлынул ливень. Залило всё оборудование. Но никто не разбежался. Доиграли до конца. Как говорит сам Илья: «Можно сказать, Каспарян стал нашим «крёстным отцом».

А потом было совместное выступление в Москве. В переполненном зале мелькали лица известных московских критиков, экспертов – мастодонтов рок-музыки, для которых вопросы типа «Что за «Павильон»? Кто такие?» – были не из праздных. Говорят, в то время Каспарян ни с кем не выступал. Разве что с Бутусовым. Неудивительно, что наряду с положительными отзывами были и негативные. Но как считают сами музыканты, любой опыт такого уровня полезен.

– Вы единственный из стерлитамакских рок-музыкантов, удостоенных звания заслуженного артиста Башкортостана. По каким критериям определяется присвоение званий?

– Есть определённые требования. Мы собрали документы, награды, грамоты, полученные с 2015 по 2021 год. У нас за плечами более полутора тысяч выступлений. К примеру, недавно дали ещё 28 концертов, из них 19 по городам, остальные по районам. Все средства, полученные от выступлений, передали в Республиканский центр народного творчества. Они переданы в зону СВО. В октябре – ноябре запланированы 25 концертов.

ДЕЛЬФИНЫ НА «ПОДТАНЦОВКЕ»

В творческом багаже группы немало акций по борьбе со СПИДом и незаконным оборотом наркотиков. Таких, как «Бумеранг», организованной в 2000 году. В 2002 году был организован целый тур по городам республики акции «Против СПИДа и наркотиков», посвящённой 5-летию группы. Затем были рок-акция против террора – «Антивирус-2004 г.», Гран-при на фестивале «Полигон-2004», как лучшая группа Стерлитамака. С 2004 по 2006 г. группа дала более двухсот концертов, записала второй альбом «Панорама обыденного дня». В октябре 2005-го участвовали в ежегодном фестивале рок-музыки «Рок-Арсенал 2006». В марте 2006-го выступали на фестивале «Рок-Арсенал» в г.Уфе.

– Илья, какой из ваших концертов вам больше всего запомнился?

– Каждое выступление по-своему дорого. Например, когда мы с Валерой выступали с группой «Сплин» в Уфе, там было порядка 100 тысяч зрителей. Хорошим получился концерт в 2001 году в ДК химиков (ныне башдрамтеатр). Это была презентация нашего альбома «Всё будет хорошо», вместе с группой «Ураган». В зал, рассчитанный на восемьсот человек, пришли около тысячи двухсот. Все проходы были забиты. А вообще, главное − не сколько народу, а как тебя воспринимает зал. Главное − донести людям свою философию. То, что у тебя в душе. Свои чувства, пережитые события, любовь к Родине, радость и боль, веру… Во время исполнения песни «Небо любви» на морском побережье в Сочи случилось невероятное: наше выступление сопровождали дельфины. Потом местные жители признались: никогда такого не было. Дельфины приплывают или утром, или вечером на закате. А тут средь бела дня…

Эту песню в 2001 году, когда появилась радиостанция «Европа плюс», нам предложил запустить в эфир Олег Езус. Огромный низкий поклон ему. Потом песня пошла на «Русское радио».

«СЕЙЧАС У НАС ДРУГИЕ ЦЕЛИ»

– Вы неоднократно выступали перед нашими бойцами в зоне СВО. Поделитесь впечатлениями о тех поездках. Как вас там встречали?

– Мы выступали в зоне СВО в Луганске, Макеевке, Донецке, зонах боевого слаживания, госпиталях. Туда выехала большая наша агитбригада, в которой были не только артисты (кроме нас − Элвин Грей, «Дервиш-хан» и другие), но и врачи, стоматологи, повара, парикмахеры – в общем, целый автобус. Встречали как родных. Неудивительно. Ведь мы выступали не просто перед бойцами, мы выступали в основном в башкирских батальонах: им. М.Шаймуратова, Салавата Юлаева… Некоторые даже плакали. Не забуду встречу с отцом одной девочки – одноклассницы моей младшей дочери…

– А кроме музыки, есть какие-либо другие увлечения?

– Валера и Алексей, например, страстные рыболовы. У них постоянно с собой в машине удочки. Я блогер. Мне это очень нравится. Два года назад поступил в ВЭГУ. В марте оставил работу в Общественной палате. Потому что просто физически не успеваю. Учёба отнимает много времени. Но пока были там, мы успели рассмотреть и решить вопросы, связанные с медициной, старыми могилами на кладбище и многое другое…

– Есть стереотип, что девушки должны смотреть по телевизору только моду, кухню и передачи типа «Давай, поженимся», – прокомментировала вопрос Алиса. – Это не про меня. Я люблю смотреть спортивные передачи, а именно: футбол, теннис и конный спорт. В футболе болею за «Зенит».

В тот день поздравить юбиляров прибыли заместитель главы администрации города Павел Шорохов и заместитель министра культуры РБ Ильнур Мухьянов. «Я знаком с этой группой ещё со времён работы в отделе молодёжи администрации города, – сказал Павел Николаевич в поздравлении от имени главы администрации города. – Спасибо вам за хорошие, качественные концерты на наших мероприятиях. Отдельное спасибо за то, что поддерживают наших бойцов в зоне СВО».

«Мы познакомились с группой «Павильон» во время совместных поездок в зону СВО, – сказал Ильнур Ильдарович, вручая музыкантам министерские грамоты. – С тех пор мы дружим. Рассчитываем на расширение новых творческих горизонтов. И что будем встречаться чаще. И не только на юбилеях, но и на различных городских и республиканских мероприятиях».

«Сейчас у нас немножко другие цели, – сказал Илья. – Своим творчеством помогать нашим бойцам в зоне СВО. Мы любим всех наших слушателей. Но там мы нужнее…».