Башкирский театр кукол на фестивале «Айда играть» раскроет секреты театральной кухни!

Мальчишки и девчонки узнают тонкости работы кукловода, типичные ошибки новичков и смогут задать интересующие вопросы! Ежедневно с 14 по 17 сентября: праздничная театрализованная программа с участием актёров-кукольников, где ребята будут отгадывать загадки, играть в игры, участвовать в самых ярких спектаклях коллектива. А еще для своих поклонников «Куколка» приготовила сюрприз – выставку театральных кукол, которые в разные годы играли в спектаклях театра! С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/