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Культурная среда
7 Сентября , 16:13

Башкирский театр кукол на фестивале «Айда играть» раскроет секреты театральной кухни!

14 и 15 сентября в рамках фестиваля «Айда играть» юных гостей праздника ждет мастер-класс по кукловождению от народного артиста России Айрата Ахметшина

Башкирский театр кукол на фестивале «Айда играть» раскроет секреты театральной кухни!
Башкирский театр кукол на фестивале «Айда играть» раскроет секреты театральной кухни!

Мальчишки и девчонки узнают тонкости работы кукловода, типичные ошибки новичков и смогут задать интересующие вопросы! Ежедневно с 14 по 17 сентября: праздничная театрализованная программа с участием актёров-кукольников, где ребята будут отгадывать загадки, играть в игры, участвовать в самых ярких спектаклях коллектива. А еще для своих поклонников «Куколка» приготовила сюрприз – выставку театральных кукол, которые в разные годы играли в спектаклях театра! С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут: https://айдаиграть.дети/

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