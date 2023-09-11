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Культурная среда
11 Сентября , 16:52

Присоединяйтесь к Литературному диктанту!

Уверены, что хорошо разбираетесь в литературе?

Присоединяйтесь к Литературному диктанту!
Присоединяйтесь к Литературному диктанту!


Проверим это 23 сентября!

В Стерлитамаке на базе информационно-культурного центра «Мастерская искусств» – библиотека №3 состоится литературный диктант.

Литературный диктант – это открытая просветительская акция, направленная на поддержку чтения, русского языка и русской литературы, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о русской классической и современной литературе.

Количество мест в библиотеке ограничено, поэтому просим вас предварительно записаться в мессенджере Whatsapp по номеру телефона: 8-917-492-40-96 (при себе следует иметь только ручку!).

Приходите 23 сентября в 12 часов в библиотеку по адресу: пр. Ленина,30

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