Присоединяйтесь к Литературному диктанту!



Проверим это 23 сентября!



В Стерлитамаке на базе информационно-культурного центра «Мастерская искусств» – библиотека №3 состоится литературный диктант.



Литературный диктант – это открытая просветительская акция, направленная на поддержку чтения, русского языка и русской литературы, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о русской классической и современной литературе.



Количество мест в библиотеке ограничено, поэтому просим вас предварительно записаться в мессенджере Whatsapp по номеру телефона: 8-917-492-40-96 (при себе следует иметь только ручку!).



Приходите 23 сентября в 12 часов в библиотеку по адресу: пр. Ленина,30