Пришвин и юные художники

Авторы работ, выполненных в разных техниках ( граттаж, гризайль, живопись, черно-белая и цветная графика) с применением различных материалов (гуашь, уголь, соус, тушь, маркёры, пастель, акварельные краски) - ученики талантливого художника и педагога Евгении Александровны Шмидт.

⁃ Ребята сами выбирали рассказы Пришвина, читали их, а затем тщательно подбирали материал для своих работ, - рассказала Е.А. Шмидт. - Это важно: так мы не только учимся технике рисования, но и развиваем с детях творческую фантазию, приобщаем из к чтению и осмыслению прочитанного.

Марина Воронова

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