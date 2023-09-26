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Культурная среда
26 Сентября , 19:16

Пришвин и юные художники

В информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (библиотеке N 3) открылась «Кладовая солнца» - выставка работ учащихся детской художественной школы Стерлитамака, посвящённая 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина - большого знатока и любителя природы, талантливого литератора и философа, способного простым языком рассказывать о сложных вещах. Выставка стала ярким событием в культурной жизни города, связав вместе отечественную литературу и изобразительное искусство.

Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники

Авторы работ, выполненных в разных техниках ( граттаж, гризайль, живопись, черно-белая и цветная графика) с применением различных материалов (гуашь, уголь, соус, тушь, маркёры, пастель, акварельные краски) - ученики талантливого художника и педагога Евгении Александровны Шмидт.
⁃ Ребята сами выбирали рассказы Пришвина, читали их, а затем тщательно подбирали материал для своих работ, - рассказала Е.А. Шмидт. - Это важно: так мы не только учимся технике рисования, но и развиваем с детях творческую фантазию, приобщаем из к чтению и осмыслению прочитанного.
Марина Воронова
Фото автора

Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Пришвин и юные художники
Автор:Марина Воронова
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