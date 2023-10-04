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Культурная среда
4 Октября , 21:02

Путь - это жизнь…

Зачем к человеку приходят рифмы? Что заставляет его облекать свои стихи в песни? Как обрести счастье и душевную гармонию в таком непростом и изменчивом мире? Что есть путь и как пройти его достойно?На эти и другие нетривиальные вопросы искал вместе со студентами СФ УУНиТ ответы поэт-песенник из Стерлитамака Олег Котов, который выступил перед молодёжной аудиторией с концертной программой «Я начинаю жить в тысячу первый раз».

Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…

Встреча в студенческом коворкинг-центре прошла в атмосфере творчества и полного доверия. Бывший выпускник вуза, выступавший в стенах собственной альма-матер, вспомнил свой первый музыкальный институтский коллектив, своих собратьев по перу и микрофону, студенческие вёсны и предчувствие перемен в стране в начале 90-х, а также ответил на многочисленные вопросы студентов.
Помогала певцу и поэту очаровательная аккомпаниаторша Валентина Ларионова, тоже выпускница этого вуза.
Подробнее о встрече Олега Котова со студентами - в одном из ближайших номеров нашей.

Марина Воронова
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Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Путь - это жизнь…
Автор:Марина Воронова
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