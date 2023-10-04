Путь - это жизнь…

Встреча в студенческом коворкинг-центре прошла в атмосфере творчества и полного доверия. Бывший выпускник вуза, выступавший в стенах собственной альма-матер, вспомнил свой первый музыкальный институтский коллектив, своих собратьев по перу и микрофону, студенческие вёсны и предчувствие перемен в стране в начале 90-х, а также ответил на многочисленные вопросы студентов.

Помогала певцу и поэту очаровательная аккомпаниаторша Валентина Ларионова, тоже выпускница этого вуза.

Подробнее о встрече Олега Котова со студентами - в одном из ближайших номеров нашей.

Марина Воронова

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