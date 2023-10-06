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Культурная среда
6 Октября , 22:30

Юрий Ракша: духовность и гуманизм

В картинной галерее Стерлитамака состоялось открытие выставки графики и живописи «Юрий Ракша. Восхождение», на которой представлены работы известного российского художника, родившегося и выросшего в Уфе.

Юрий Ракша: духовность и гуманизм
Юрий Ракша: духовность и гуманизм

Часть из собрания его картин, находящихся в БГХМ имени М. В. Нестерова, даёт определённое представление о масштабах творческого дарования Юрия Ракши, его уникальном стиле.


В галерее также прошла творческая встреча с сестрой художника, искусствоведом Валентиной Сорокиной, которая рассказала о детстве, юности и многогранном творчестве уроженца Уфы, талантливого живописца, графика, художника кино, работавшего над фильмами «Время, вперёд!», «Дерсу Узала», «Восхождение».

Некоторые горожане поделились своими впечатлениями об искусстве художника, с творчеством которого им посчастливилось познакомиться в разные годы жизни.
Подробности - в ближайшем номере газеты «Стерлитамакский рабочий».

Автор:Марина Воронова
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