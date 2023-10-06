Юрий Ракша: духовность и гуманизм

Часть из собрания его картин, находящихся в БГХМ имени М. В. Нестерова, даёт определённое представление о масштабах творческого дарования Юрия Ракши, его уникальном стиле.



В галерее также прошла творческая встреча с сестрой художника, искусствоведом Валентиной Сорокиной, которая рассказала о детстве, юности и многогранном творчестве уроженца Уфы, талантливого живописца, графика, художника кино, работавшего над фильмами «Время, вперёд!», «Дерсу Узала», «Восхождение».

Некоторые горожане поделились своими впечатлениями об искусстве художника, с творчеством которого им посчастливилось познакомиться в разные годы жизни.

Подробности - в ближайшем номере газеты «Стерлитамакский рабочий».