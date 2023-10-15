Об открытиях праздника «Ашкадар тандары»

Организаторами мероприятия стали Министерство культуры Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация города. По традиции в фойе дворца был развёрнутаэтнографическая выставка «Культурное наследие башкирского народа».

Все участники отметили высокий уровень организации мероприятия. А вот уровень выступлений несколько потускнел. Это отметили и члены жюри. Видимо, это связано с большим перерывом. Праздник должен проводиться раз в три года, но из-за пандемии и других форс-мажорных ситуаций на этот раз разрыв составил шесть лет (в последний раз он проводился в 2017 году).

Известные события последних двух лет так же нашли отражение в выступлениях некоторых коллективов. Как отметила в эксклюзивном интервью, председатель жюри доктор филологических наук, руководитель НИЦ Башкирского фольклора БГПУ им.М.Акмуллы, народный сэсэн, лауреат всероссийских и международных конкурсов Розалия Султангареева, несмотря на непростое время, отрадно, что многие выступления были насыщены идеей прославления труда, подвига, чувства патриотизма. Эти моменты сквозили почти в каждом третьем выступлении. В первый день очень хорошие впечатления оставил стерлитамакский коллектив «Юрактау» с оригинальной инсценировкой новолуния. Их выступление перекликалось с актуальными вопросами сегодняшней действительности. Присутствовала и тема патриотизма.

Двухдневная программа праздника включала не только выступления. Были организованы семинары для руководителей фольклорных коллективов по самым различным темам. К вечеру второго дня состоялся гала-концерт, на котором чествовали лучшие коллективы. Среди дипломантов праздника были народный фольклорный ансамбль «Юрматы» Стерлитамакского района (рук. С.Сесенбаев). Лауреатом первой степени среди коллективов старше 16 лет стали наш фольклорный ансамбль «Юрактау» (рук. А.Зубаирова). Гран при удостоился заслуженный народный коллектив народного творчества, народный фольклорный ансамбль «Асанай» из Гафурийского района под руководством Г.Байбулдиной.