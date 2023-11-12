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Культурная среда
12 Ноября , 14:04

Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке

В ГДК по улице Тукаева 11 ноября с триумфом выступил Национальный симфонический оркестр РБ. В первом отделении концерта, ставшего настоящим подарком для городских меломанов, заполнивших зал до отказа,симфоническим оркестром управляла дирижёр Камелия Хоанг(Москва). Воздушная и неистовая вьетнамка виртуозно  выстраивала работу вдохновенно игравших музыкантов.

Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке

Исполнялись произведения Александра Бородина «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», отрывок из симфонической сюиты Ипполитова-Иванова «Кавказские эскизы» «Шествие Сардаря», па-де-де из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, сочинение Модеста Мусоргского «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки». Овации, аплодисменты, крики «Браво!» не смолкали в течение всего отделения.

Во втором отделении оркестром дирижировала музыкант, певица из Москвы Ольга Власова. В исполнении НСО РБ прозвучали сюиты из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», в том числе и знаменитый «Танец маленьких лебедей».

Стерлитамакская публика долго не отпускала дирижёра со цены. На бис был исполнен «Испанский танец», полный нежности и страсти.

Марина Воронова
Фото и видео автора

Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке
Автор:Марина Воронова
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