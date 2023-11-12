Парад женщин-дирижёров в Стерлитамаке

Исполнялись произведения Александра Бородина «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», отрывок из симфонической сюиты Ипполитова-Иванова «Кавказские эскизы» «Шествие Сардаря», па-де-де из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, сочинение Модеста Мусоргского «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки». Овации, аплодисменты, крики «Браво!» не смолкали в течение всего отделения.

Во втором отделении оркестром дирижировала музыкант, певица из Москвы Ольга Власова. В исполнении НСО РБ прозвучали сюиты из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», в том числе и знаменитый «Танец маленьких лебедей».

Стерлитамакская публика долго не отпускала дирижёра со цены. На бис был исполнен «Испанский танец», полный нежности и страсти.

Марина Воронова

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