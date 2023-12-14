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Культурная среда
14 Декабря , 00:10

Два музыкальных шедевра русских классиков

В ГДК по улице Тукаева, 9 в рамках V Зимнего фестиваля НСО РБ 13 декабря состоялся концерт, посвящённый 150-летию великого российского композитора, пианиста, дирижёра Сергея Рахманинова.

Два музыкальных шедевра русских классиков
Два музыкальных шедевра русских классиков

В программу вошли два музыкальных шедевра отечественных классиков: в начале вечера прозвучали вариации на тему рококо для виолончели Петра Чайковского (солист - заслуженный артист РБ Аяз Нухов), а затем оркестром была исполнена Симфония N 1 в четырёх частях Сергея Рахманинова - одно из самых загадочных, таинственных и грандиозных сочинений композитора.


Главный дирижёр оркестра, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков не только посвятил стерлитамакскую публику в историю создания этого музыкального произведения, но и обратил особое внимание слушателей на уникальное сочетание титанической экспрессии с глубоко интимными, полными лиричности мотивами симфонии.


Зал долго не отпускал музыкантов со сцены - аплодисментами и криками «Браво!» стерлитамакские меломаны благодарили Национальный симфонический оркестр за великолепный концерт.

Автор:Марина Воронова
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