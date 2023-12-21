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Культурная среда
21 Декабря , 14:20

Фильм, о котором мы мечтали

Вы любите семейные фильмы? Знаете, что счастливое детство – это не телефон, а деревенский дом бабушки и деда, верные друзья и первая любовь?

Фильм, о котором мы мечтали
Фильм, о котором мы мечтали

 Верите, что будущее – не за блогерами, а за людьми труда? Тогда «Испытание аулом» – для вас.

Как в цифровую эру не растерять силу своих традиций, красоту родного языка и глубину чувств? Как сберечь в себе способность прощать, верить и выходить победителем из любых трудностей? Об этом и многом другом мы задумываемся после просмотра такого кино.

В «Кинопорте» состоялся специальный показ фильма и беседа со сценаристом, нашим земляком Вадимом Саитовым. Семейная комедия «Испытание аулом», снятая в Карачаево-Черкессии совместно с киностудией «Башкортостан», уже завоевала международные награды и рекомендована к просмотру Министерством просвещения РФ. Сейчас её показывают в кинотеатрах Москвы. Жители Стерлитамака тоже могут увидеть эту весёлую, светлую, искреннюю картину в кинотеатре – до конца года, а затем в январе.

Интервью со сценаристом Вадимом Саитовым читайте в одном из ближайших выпусков газеты «Стерлитамакский рабочий».  

 

Автор:Екатерина Яковлева
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