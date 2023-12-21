Как дети Стерлитамаку Новый год подарили

Это стало возможно благодаря открытому городскому конкурсу «Новый год стучится в двери» от Централизованной библиотечной системы.

Визитка события

Конкурс проходил в трёх возрастных категориях: 6-7 лет, 8-9 лет и 10-12 лет. Всего поступило более 130 заявок, при этом больше ста участников – дошколята и первоклассники.

Во время отборочных испытаний выступления ребят оценивало жюри: директор библиотечной системы Елена Васильевна Калюжная, руководитель творческой мастерской «Слово» на базе библиотеки-филиала №1 Владислав Олегович Созураков и педагог Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства Эльмира Разиловна Хисамутдинова.

Среди самых маленьких чтецов победителями стали 23 участника, в категории «8-9 лет» – восемь школьников, в категории «10-12 лет» – пять конкурсантов.

Победители встретились на большом празднике в Центральной библиотеке: они читали стихи и принимали аплодисменты от зрителей и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Возрождая традиции

– Для меня как для взрослого человека Новый год – не такой тёплый праздник, как раньше. Но дети, которые приходили к нам в костюмах и читали стихи, вернули мне ощущение волшебства, утраченное с годами, признаётся Е.В.Калюжная. – Определить лучших стало для нас неподъёмной задачей. Принципиально важным в работе жюри было, чтобы ребёнок понимал, что они читает, верно расставлял смысловые, интонационные акценты. Безусловно, стихотворения нужно подбирать по возрасту, чтобы дети могли их прочувствовать. Я рада за наших читателей: впереди новогодние каникулы, которые могут стать временем семейного чтения. Сказки («Морозко», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева»), классические и современные сборники рождественских рассказов – пусть всё это объединяет наши семьи и поддерживает добрую и полезную традицию читать вместе.