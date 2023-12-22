22 декабря друзья и коллеги основателя и руководителя Стерлитамакского рок-клуба Вячеслава Сергеевича Гнусина собрались вместе, чтобы вспомнить этого во многом уникального человека, умевшего организовывать вокруг себя творческую молодёжь, давшего жизнь фестивалям «Полигон» и «Подворотня», проекту «Соловьиная дрель», открывшего миру поэтов Глеба Чичко и Артура Чагина.



В тёплой, дружеской, почти домашний атмосфере за чаем с пирогами Аксакала вспоминали Ляйсан Майская и Оксана Петрусева, Сергей Медведев и Андрей Касьянов, Дементий Казанцев и Альберт Шаймуратов. Пели песни Павел Осипов и Фалис Кутлузаманов, Артур Чагин и Олег Котов, Гульнара Салимова и Алексей Литвинов. Читали стихи и прозу из недавно увидевшей свет книги «Воспоминания друзей» Радик Халитов , Наталья Алфёрова, Денис Хисамов и другие участники встречи, судьбы которых в той или иной степени коснулась щедрая гнусинская рука.



Он умел слушать и слышать других. Особенно молодых. Многим дал старт в мир творчества. Как сказал Альберт Шаймуратов, хватало человека и на большое, и на малое. Спасибо ему за это!