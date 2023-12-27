-3 °С
Снег
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Культурная среда
27 Декабря , 10:25

В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»

Незаметно пролетел 2023 год, и вновь детская музыкальная школа № 1 встречает гостей в уютном, красивом и нарядном концертном зале. Настоящий новогодний подарок для учащихся и родителей сделали преподаватели музыкальной школы на Рождественском концерте  "Зимние фантазии ", который прошёл в преддверии новогодних праздников. Концерт состоялся в рамках Всероссийской программы "Пушкинская карта ". Подготовила и провела замечательный вечер преподаватель теоретических дисциплин Никитина Наталья Юрьевна. Концерт прошёл с большим успехом, на одном дыхании, в тёплой, дружеской атмосфере. Зимние фантазии получились очень праздничными и красочными!

В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»

Рождественским концертом школа традиционно заканчивает календарный год, и каждый раз, вот уже на протяжении 26 лет, он посвящён определённой теме. И этот вечер не стал исключением. В этом году своими музыкальными  зимними фантазиями поделились преподаватели школы и подготовили для слушателей много музыкальных сюрпризов. Участники концерта подарили зрителям неповторимую встречу с лучшими музыкальными произведениями мировой культуры. Тема русской зимы была представлена русскими композиторами "Декабрь "из цикла "Времена года " П.И.Чайковского, "Вальс" из оперы "Ёлка " В.Ребикова. Гости концерта услышали  произведения советских композиторов: "Танец снежинок" Э.Зарецкого, "Сон Дремович" из балета "Снегурочка " Н.Чемберджи,  "Снежинки" А.Цфасмана. Под бурные аплодисменты прозвучала обработка русской народной песни "Валенки " и "Русская зима" - композитора-народницы Веры Городовской. Слушатели представили аргентинскую зиму в произведении А.Пьяцолла, итальянскую - А.Вивальди и французскую  К.Дебюсси. Кроме инструментальной музыки были и прекрасные вокальные номера. Овчинникова В.В. очень трогательно и проникновенно исполнила песню "Опять метель" из к/ф "Ирония судьбы ",  а Кириллова Е.А. погрузила слушателей в атмосферу сказки.В её исполнении задушевно прозвучала "Песня Золушки " ,а помогали ей Смирнова А. А.,Семёнов В.Б.,Хамитова Л.В.,Подлиннова О.В.,Сухова Г.Х.

В программе Рождественского концерта были сольные номера (Султаншина М.Р. ), сложившиеся  дуэты (Яхина Л.А.- Килова З.У., Заманова З.Г. - Емельянова А. Х.,Варуха С.Д. - Зиберт Е.А., Султаншина М.Р. - Емельянова А. Х.), традиционные трио (Пестова Е.В.- Хамитова Л.В. - Стороженко А.Н.,Зубаирова Э.И.- Смирнова А.А. - Ризун С.С.) и неизменный квартет (Мамонтова И.И. - Швыркова М.В. - Стороженко А.Н . - Воронина Ю.С. ). Также состоялись дебюты: это небольшой ансамбль преподавателей (Кириллова Е.А, Смирнова А.А., Алешин Н.А., Заманова З.Г., Емельянова А. Х., Ризун С.С.).Настоящим украшением праздника,новогодним сюрпризом стал ансамбль в расширенном составе,идейным  вдохновителем которого стала Подлиннова О.В. В их исполнении прозвучал "Вальс цветов " из балета " П.И.Чайковского  "Щелкунчик ".

В гости на праздничный концерт пришла виновница торжества Зимушка-Зима, которую великолепно сыграла Смирнова А.А.  Она не только принесла подарки, но и поиграла с детьми, загадывая загадки.

Помимо преподавателей в концерте выступали детский эстрадный  вокальный ансамбль "Серпантин "(Руководитель Овчинникова В.В. ) и хоровые коллективы. Младший хор (Руководитель Сухова Г. Х, концертмейстер Емельянова А. Х) исполнил задорную песню  "Диги-дон", а завершился вечер "Рождественской песней" под мерцание новогодних огоньков и сияние свечей сводного старшего хора Детской музыкальной школы (Руководитель Редникова О.А., хормейстер Сухова Г. Х., концертмейстер Емельянова А. Х).

Автор: Е. Зиберт

Фото: детской музыкальной школы №1 г. Стерлитамака

В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru