В Стерлитамакской музыкальной школе №1 прошёл концерт «Зимние фантазии»

Рождественским концертом школа традиционно заканчивает календарный год, и каждый раз, вот уже на протяжении 26 лет, он посвящён определённой теме. И этот вечер не стал исключением. В этом году своими музыкальными зимними фантазиями поделились преподаватели школы и подготовили для слушателей много музыкальных сюрпризов. Участники концерта подарили зрителям неповторимую встречу с лучшими музыкальными произведениями мировой культуры. Тема русской зимы была представлена русскими композиторами "Декабрь "из цикла "Времена года " П.И.Чайковского, "Вальс" из оперы "Ёлка " В.Ребикова. Гости концерта услышали произведения советских композиторов: "Танец снежинок" Э.Зарецкого, "Сон Дремович" из балета "Снегурочка " Н.Чемберджи, "Снежинки" А.Цфасмана. Под бурные аплодисменты прозвучала обработка русской народной песни "Валенки " и "Русская зима" - композитора-народницы Веры Городовской. Слушатели представили аргентинскую зиму в произведении А.Пьяцолла, итальянскую - А.Вивальди и французскую К.Дебюсси. Кроме инструментальной музыки были и прекрасные вокальные номера. Овчинникова В.В. очень трогательно и проникновенно исполнила песню "Опять метель" из к/ф "Ирония судьбы ", а Кириллова Е.А. погрузила слушателей в атмосферу сказки.В её исполнении задушевно прозвучала "Песня Золушки " ,а помогали ей Смирнова А. А.,Семёнов В.Б.,Хамитова Л.В.,Подлиннова О.В.,Сухова Г.Х.

В программе Рождественского концерта были сольные номера (Султаншина М.Р. ), сложившиеся дуэты (Яхина Л.А.- Килова З.У., Заманова З.Г. - Емельянова А. Х.,Варуха С.Д. - Зиберт Е.А., Султаншина М.Р. - Емельянова А. Х.), традиционные трио (Пестова Е.В.- Хамитова Л.В. - Стороженко А.Н.,Зубаирова Э.И.- Смирнова А.А. - Ризун С.С.) и неизменный квартет (Мамонтова И.И. - Швыркова М.В. - Стороженко А.Н . - Воронина Ю.С. ). Также состоялись дебюты: это небольшой ансамбль преподавателей (Кириллова Е.А, Смирнова А.А., Алешин Н.А., Заманова З.Г., Емельянова А. Х., Ризун С.С.).Настоящим украшением праздника,новогодним сюрпризом стал ансамбль в расширенном составе,идейным вдохновителем которого стала Подлиннова О.В. В их исполнении прозвучал "Вальс цветов " из балета " П.И.Чайковского "Щелкунчик ".

В гости на праздничный концерт пришла виновница торжества Зимушка-Зима, которую великолепно сыграла Смирнова А.А. Она не только принесла подарки, но и поиграла с детьми, загадывая загадки.

Помимо преподавателей в концерте выступали детский эстрадный вокальный ансамбль "Серпантин "(Руководитель Овчинникова В.В. ) и хоровые коллективы. Младший хор (Руководитель Сухова Г. Х, концертмейстер Емельянова А. Х) исполнил задорную песню "Диги-дон", а завершился вечер "Рождественской песней" под мерцание новогодних огоньков и сияние свечей сводного старшего хора Детской музыкальной школы (Руководитель Редникова О.А., хормейстер Сухова Г. Х., концертмейстер Емельянова А. Х).

Автор: Е. Зиберт

Фото: детской музыкальной школы №1 г. Стерлитамака