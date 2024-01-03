Книгу Фаяза Юмагузина переиздали по просьбам читателей

В книге «Дома и люди» формата А-4 (размер машинописного листа), на 210 страницах раскрывается история Стерлитамака в памятниках архитектуры города. Каждая глава в ней посвящена рассказу о каком-либо здании, известным личностям, чьи судьбы так или иначе связаны с этими домами. И событиям, произошедшим в этих зданиях в истории Стерлитамака.

Это уже 15-я книга автора. Любопытно, что макеты к своим книгам он создаёт сам. Благодаря чему они прекрасно иллюстрированы уникальными фотографиями, раскрывающими облик города в историческом разрезе. Автор на протяжении нескольких десятилетий собирал их, вместе с местными краеведами. Особенность книги ещё и в том, что в цветных вкладышах даются современные снимки, для сравнений с фотографиями прошлых лет, сделанных в том же ракурсе.

Поздравляем коллегу!