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Культурная среда
3 Января , 14:00

Книгу Фаяза Юмагузина переиздали по просьбам читателей

В Стерлитамаке по инициативе одного из предпринимателей города и по многочисленным просьбам читателей переиздана книга нашего коллеги, члена Союза журналистов, члена Союза писателей, заслуженного работника печати РБ, почётного краеведа РБ, корреспондента газеты «Стерлитамакский рабочий» Фаяза Юмагузина.

Книгу Фаяза Юмагузина переиздали по просьбам читателей
Книгу Фаяза Юмагузина переиздали по просьбам читателей

В книге «Дома и люди» формата А-4 (размер машинописного листа), на 210 страницах раскрывается история Стерлитамака в памятниках архитектуры города. Каждая глава в ней посвящена рассказу о каком-либо здании, известным личностям, чьи судьбы так или иначе связаны с этими домами. И событиям, произошедшим в этих зданиях в истории Стерлитамака.

Это уже 15-я книга автора. Любопытно, что макеты к своим книгам он создаёт сам. Благодаря чему они прекрасно иллюстрированы уникальными фотографиями, раскрывающими облик города в историческом разрезе. Автор на протяжении нескольких десятилетий собирал их, вместе с местными краеведами. Особенность книги ещё и в том, что в цветных вкладышах даются современные снимки, для сравнений с фотографиями прошлых лет, сделанных в том же ракурсе.

Поздравляем коллегу!

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