А как вы отметили День почерка?

Праздник учреждён, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о том, почему необходимо практиковаться в нём, о том, что почерк каждого человека неповторим.

Современный человек мало пишет, а зря: система "рука-мозг" всегда работает на пользу, продлевает интеллектуальную жизнь, развивает креативность.

Нашим маленьким горожанам повезло: учащиеся начальной школы № 35 (классный руководитель Елена Константиновна Фадеева) и детско-подростковый клуба «Эльдорадо» ЦВР «Надежда» провели совместное мероприятие ко Всемирному Дню ручного письма. Детям рассказали историю возникновения этого праздника. Ребята отгадывали загадки про письмо, буквы, письменные принадлежности. Разукрашивали буквы старинного русского алфавита и составили надпись "ручное письмо", и даже писали тушью и пером. Письмо тушью и пером вызвало у детей восторг. Они с радостью сочиняли письма своим родным и близким.

А вы уже отпраздновали День почерка? Если нет, не беда: порадовать искренними строчками своих любимых можно в любой день.