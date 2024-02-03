Артисты СГТКО работают на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

Стенд Башкортостана стал точкой притяжения для гостей со всего мира.

Наши талантливые горожане представляют Башкортостан: проводят зажигательные мастер-классы по мужской и женской хореографии: так, артистка Театра танца филармонии СГТКО Чулпан Басырова проводит мастер-классы по танцу «Бишбармак»). Артисты башкирской эстрадно-фольклорной группы "Ашкадар" Гузалия Татлыбаева и Азамат Асаинов обучают всех желающих игре на башкирских народных музыкальных инструментах кубызе и курае.

За участие в викторине про Республику Башкортостан посетители получали памятные сувениры. Также наши артисты выступили на презентации в Доме Российской кухни. Стерлитамак покоряет сердца. Полная фотогалерея – на нашем сайте.