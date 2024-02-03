-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Культурная среда
3 Февраля , 23:20

Артисты СГТКО работают на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

Артисты Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения встречают посетителей выставки-форума «Россия» в павильоне № 75 на ВДНХ.

Артисты СГТКО работают на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
Артисты СГТКО работают на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

Стенд Башкортостана стал точкой притяжения для гостей со всего мира.

Наши талантливые горожане представляют Башкортостан: проводят зажигательные мастер-классы по мужской и женской хореографии: так, артистка Театра танца филармонии СГТКО Чулпан Басырова проводит мастер-классы по танцу «Бишбармак»). Артисты башкирской эстрадно-фольклорной группы "Ашкадар" Гузалия Татлыбаева и Азамат Асаинов обучают всех желающих игре на башкирских народных музыкальных инструментах кубызе и курае.

За участие в викторине про Республику Башкортостан посетители получали памятные сувениры. Также наши артисты выступили на презентации в Доме Российской кухни. Стерлитамак покоряет сердца. Полная фотогалерея – на нашем сайте.

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru