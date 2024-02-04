В Стерлитамаке прошла встреча с драматургом. В ожидании новых спектаклей

Владимир Валерьевич рассказал о том, как он (не сразу) осознал своё предназначение, как входил в профессию, какие его пьесы уже освоены многими театральными коллективами, а какие ещё ждут своих постановщиков.

Мы узнали, чем отличаются пьеса от прозы и спектакль от кино, как рождается и выстраивается интрига сюжета. Суть пьесы, говорит Жеребцов – это выбор, который делает персонаж. И то, как он его делает, не то что меняет, а скорее проявляет человека. Персонаж должен быть придуман до такой степени правдоподобия, что ты можешь уже узнавать его в толпе, и тогда он начинает жить своей жизнью, автору остаётся только следовать за ним.

Гостю задавали самые разные вопросы – от мировоззренческих до сугубо житейских. Особенно интересовали собравшихся взаимоотношения автора с его героями. Наши профессиональные читатели подготовились – почти все прочли кто одну-две, а кто и несколько пьес автора, кто-то даже посмотрел спектакли в Интернете. Вспоминали и живые постановки в Стерлитамакской русской драме, в башкирском театре, в Молодёжном театре Уфы, гастрольный спектакль театра Йошкар-Олы по самой, пожалуй, известной пьесе Жеребцова «Подсобное хозяйство».

В настоящее время В.В. Жеребцов по просьбам театральных режиссёров делает инсценировки литературных произведений других авторов, в качестве постоянного эксперта Уфимского центра современной драматургии и режиссуры работает с молодыми авторами, но самое главное - продолжает писать новые пьесы. А значит, мы можем надеяться стать не только читателями его новых пьес, но и зрителями новых спектаклей, по этим пьесам поставленным.

Татьяна МОРОЗОВА