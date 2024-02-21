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21 Февраля , 19:02

Счастливые люди знают родной язык

В Международный день родного языка психолог Стерлитамакского ПНИ Алия Идрисова рассказала, почему люди, которые любят родной язык и совершенствуются в нём, успешнее остальных.

Счастливые люди знают родной язык
Счастливые люди знают родной язык

- В честь такого праздника хочется немного поговорить о родном языке. Рассмотрим психологию и традиции родного языка как глубокую взаимосвязь. Как известно, язык играет ключевую роль в формировании личности и психологического развития человека. Вот несколько примеров того, как психология и традиции родного языка взаимодействуют. Во-первых, идентичность и самооценка тесно связаны: родной язык является основой культурной и лингвистической идентичности человека. Способность выражать свои мысли, чувства и опыт на родном языке способствует формированию положительной самооценки и уверенности. Во-вторых, когнитивное развитие: изучение родного языка с раннего детства способствует умственному развитию ребенка, улучшая способности к анализу, абстрактному мышлению, памяти и вниманию. В-третьих, эмоциональное благополучие: родной язык часто ассоциируется с эмоциональными переживаниями, воспоминаниями и ценностями. Речь на роднмм языком способствует эмоциональному благополучию и укреплению связей с семьей и сообществом. И, наконец, социальные отношения. Знание родного языка помогает человеку легче вступать в контакт с другими носителями этого языка, облегчая общение. Таким образом, традиции родного языка оказывают значительное влияние на психологическое благополучие и развитие личности человека, формируя его мировоззрение, самооценку, социальные отношения и когнитивные способности. Любите родной язык и будьте счастливы!

Автор:Екатерина Яковлева
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