«С музыкой в сердце»

Для Маины Ракитиной и выпускницы этого года Юлианы Кононовой новый год начался особенно успешно - эти скрипачки заняли первое место на зональном конкурсе «Зимние фантазии-2024» и стали первыми на IV Всероссийском конкурсе ансамблей в Уфе.

Для гостей Стерлитамакской картинной галереи два ансамбля юных скрипачей в морозный вечер 27 февраля исполняли произведения современных авторов, российских и зарубежных классиков. Любители скрипичной музыки прослушали сочинения Сергея Прокофьева, Эдгара Элгара, Салавата Низаметдинова, Айрата Каримова, Дениса Хватова и других композиторов.

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой