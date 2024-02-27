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Культурная среда
27 Февраля , 22:07

«С музыкой в сердце»

Так назвали свою концертную программу, посвящённую сразу двум праздничным датам - 23 февраля и 8 марта, преподаватель по классу скрипки детской школы искусств Стерлитамака Ирина Юрьевна Гордиенко и ее воспитанницы Диана Маннанова, София Адеянова, Маина Ракитина и Юлиана Кононова.

«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»

Для Маины Ракитиной и выпускницы этого года Юлианы Кононовой новый год начался особенно успешно - эти скрипачки заняли первое место на зональном конкурсе «Зимние фантазии-2024» и стали первыми на IV Всероссийском конкурсе ансамблей в Уфе.
Для гостей Стерлитамакской картинной галереи два ансамбля юных скрипачей в морозный вечер 27 февраля исполняли произведения современных авторов, российских и зарубежных классиков. Любители скрипичной музыки прослушали сочинения Сергея Прокофьева, Эдгара Элгара, Салавата Низаметдинова, Айрата Каримова, Дениса Хватова и других композиторов.

Марина Воронова
Фото Тамары Андреевой

«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
«С музыкой в сердце»
Автор:Марина Воронова
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