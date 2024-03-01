Артисты филармонии СГТКО вновь представляют свое творчество в Москве

Тысячи гостей со всех регионов России и зарубежья знакомятся с башкирской культурой: народными песнями, танцами, инструментальными композициями. Для желающих проводятся мастер-классы по обучению игре на курае, кубызе и по башкирскому танцу.

Стенд Башкортостана посетили высокие гости: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Д.Н. Крутой, Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации господин Э.Э. Гюнхан, И.О. Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Р.Н. Халиков, заместитель Министра экономического развития РФ Т.А. Илюшникова, Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Р.Х. Муратов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Р.А. Афзалов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан М.Д. Болычева.