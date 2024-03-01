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Культурная среда
1 Марта , 15:15

Артисты филармонии СГТКО вновь представляют свое творчество в Москве

В эти дни на Международной выставке-форуме «Россия» проходят насыщенные мероприятия, посвящённые Дню предпринимательства, Дню Беларуси, Дню турецкой культуры.

Артисты филармонии СГТКО вновь представляют свое творчество в Москве
Артисты филармонии СГТКО вновь представляют свое творчество в Москве

Тысячи гостей со всех регионов России и зарубежья знакомятся с башкирской культурой: народными песнями, танцами, инструментальными композициями. Для желающих проводятся мастер-классы по обучению игре на курае, кубызе и по башкирскому танцу.

Стенд Башкортостана посетили высокие гости: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Д.Н. Крутой, Полномочный Посол Турецкой Республики в Российской Федерации господин Э.Э. Гюнхан, И.О. Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Р.Н. Халиков, заместитель Министра экономического развития РФ Т.А. Илюшникова, Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Р.Х. Муратов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Р.А. Афзалов, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан М.Д. Болычева.

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