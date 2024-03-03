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Культурная среда
3 Марта , 17:27

«И снова на душе тепло»

Так называется новая весенняя программа музыкального дуэта «Лорелея», который 3 марта выступил для многочисленных любителей песен и романсов в «Мастерской искусств» - библиотеке N 3.

«И снова на душе тепло»
«И снова на душе тепло»

В программе звучали замечательные произведения о любви, весне, матери, родине. Вокалистка Римма Каримова и аккомпаниатор Ольга Марущак порадовали своих поклонников песнями и романсами «Темно-вишневая шаль», «Звезды на небе», «Три вальса», «Поговори со мною, мама», «В горнице», «Звать любовь не надо», «А он мне нравится», «Пусть дни проходят» и другими.

Песню Сергея Трофимова «Родина» проникновенно исполнила великолепная актриса и певица Ольга Франц. А песня «Уфтана» прозвучала в исполнении неподражаемой Риммы Каримовой на татарском языке, после чего последний куплет зал дружно спел по-русски. Ещё одна песня - « Голубка» - также была исполнена хором.


И, конечно, в День писателя не обошлось без поэзии: местные авторы прочли стихи собственного сочинения и поэтические произведения классиков.

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Автор:Марина Воронова
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