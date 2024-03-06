Актёрами не рождаются. О молодом и талантливом актёре Стерлитамака

Пока он просто актёр без званий и эпитетов. Зато молод, талантлив и успешен.Расиль Сынбулатов не из тех, кто с детства мечтал об актёрской стезе, хотя в школьной самодеятельности играл в сказках. Его папа работал колхозным механизатором, мама – бухгалтером. К творчеству никто не имел отношения.



Актёрами не рождаются… Сестра мечтала, чтобы брат пошёл по её стопам. И после школы повезла его в Уфу поступать в педагогический. Но он не видел себя в этой профессии. «Тогда агрономом будешь», – сказала она.

Уговорила. Расиль решил уступить сестре, рассчитывая вылететь на первом же вступительном экзамене. Первым оказалась химия –

самый нелюбимый предмет в школе. Что-то «нацарапал» и, к своему удивлению, получил тройку. На втором экзамене обнадёжили: если успешно сдашь – считай, что поступил. А вторым была биология – любимый предмет. Но на этот раз он не стал испытывать судьбу. Забрал из приёмной комиссии документы и уехал домой, в родной колхоз к тракторам, плугам, пшенице, свёкле и картошке на полях. Но долго поработать не довелось. Да и как откажешь председателю сельсовета, когда тот предлагает поехать в Стерлитамак. Есть там техникум культуры. И учат там на артистов.



Не сказать, что Расиль в деталях представлял свою будущую профессию, но суть понял: что-то типа профессионального тамады или постановщика культмассовых мероприятий в колхозном клубе. «Годится!» – решил он и поехал. С башкирским проблем не возникло. На втором экзамене попросили рассказать басню. Потом прозу. Так, сдав все экзамены на пять, в 1998 году стал студентом отделения режиссуры постановщика досуговых программ и театрализованных представлений Стерлитамакского республиканского техникума культуры.

Три года спустя новоиспечённый режиссёр вернулся в Куюргазинский район, в родное Якшимбетово, в статусе культработника сельского дома культуры. Приближалась осень, а с нею на горизонте замаячила повестка из военкомата. Но суждено было другое. Виной тому стала его беспечность. На уборке свёклы закипела вода в радиаторе трактора. Он неосторожно открыл крышку и… получил сильный ожог руки.



В военкомате посмотрели на его руку и отправили домой долечиваться до весны. А весной Расиль оказался в Уфе, где шёл набор на спецкурс Высшего театрального училища им. Щепкина в Москву. Из семисот человек отобрали триста. А потом из трёхсот московская комиссия отобрала двадцать семь. На пять лет он стал студентом «щепки».

Вообще, в жизни Расиля было много судьбоносных случаев. В Москве он встретил ту, с которой связал свою судьбу. Юлия была родом из Стерлитамака, Расиль – в недавнем прошлом деревенский парень, которого волею судьбы занесло в столицу. Она – студентка Московского государственного университета печати. Их пути пересеклись в многомиллионной Москве. Два отличника учёбы получали дополнительную стипендию Главы республики, за которой надо было обращаться в представительство Республики Башкортостан. Там и познакомились…

Молодожёны целый год снимали квартиру в Москве. Юлия работала в банке, он доучивался в своём училище. Сейчас воспитывают двух сыновей.

В 2007 году с дипломом артиста театра и кино Расиль переступил порог Стерлитамакского башкирского театра им Ильшата Юмагулова. И попал, что называется, с корабля на бал. Один из ведущих актёров театра из-за болезни не смог играть. И Расилю дали сразу семь срочных вводов. Причём, ни одной из серии «кушать подано!». Ввод – непростое испытание даже для мастера сцены. Тем более для начинающего актёра. Когда играешь в спектакле, в котором все, за исключением тебя сыграны, и только ты новичок, причём в одной из главных ролей – это двойная ответственность. Но он справился блестяще.



– Я понимаю, что для настоящего актёра все роли – главные. Но всё же, в череде равных всегда найдутся более «равные». Какой из сценических образов тебе наиболее близок?

– Из последних запомнилась роль Гиляжа в спектакле по повести Ф.Булякова «Гульнара» в постановке лауреата Государственной республиканской молодёжной премии РБ им. Ш.Бабича Ильсура Казакбаева. С Ильсуром мы однокашники по щепкинскому училищу. Возможно, это обстоятельство сыграло определённую роль во взаимопонимании. Роль довольно сложная: герой из кроткого служителя культа трансформируется в изверга. Во многом благодаря ему я сумел полностью раскрыться.

– Твоя профессия называется «Артист театра и кино». Доводилось сниматься в фильмах?



– Снимался в телепроектах Руслана Юлтаева «Соседи», «Весело живём», в одиннадцатисерийном детективе «Сируси», в фильме «Птица счастья». В эпизоде художественного фильма «Бабич» Б.Юсупова.

– Над чем сейчас работаешь?

– Над ролью Исмагила в комедии Туфана Минуллина «Четыре жениха для Диляфруз». Это одна из моих любимых комедий. Я её видел в постановках разных режиссёров. У Олега Закировича Ханова своё режиссёрское видение. Достаточно сказать, что придётся исполнять испанский танец, потом степ.

– Это проблема?

– Никаких проблем. В Москве у нас блестяще были поставлены занятия по хореографии –

занимались пять раз в неделю.



– Кстати, как вам Олег Ханов?

– Я у него работал в двух постановках. Играл Сильву в «Старшем сыне» А.Вампилова и надзирателя в спектакле по пьесе «Всеми забытый» Н.Хикмета. Работать с ним интересно. У него своя манера. Две недели ушли только на застольную читку. Проанализировали каждую фразу, отшлифовали каждое слово. К репетициям на сцене приступили уже подготовленными на треть.

– А остальные две третьих?

– Одно дело текст. Актёрскую игру никто не отменял. Движения, пластика, сценические решения – всё это рождается уже в ходе работы на сцене. Безусловно, с таким режиссёром всё остальное тоже приложится.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Р. СЫНБУЛАТОВА