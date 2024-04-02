Семейный праздник книги в библиотеке

Для того, чтобы общаться грамотно, человек должен постоянно совершенствовать свою речь. Библиотека становится мостиком между человеком и классической художественной литературой, содержащей лучшие образцы речевой культуры.

Для повышения интереса к чтению библиотечная система ежегодно проводит в нашей стране в дни весенних каникул акцию «Неделя детской книги». Одним из мероприятий недели стал праздник «С книгой дружит вся семья» - праздник общения, открытия новых героев и незаслуженно забытых книг и их авторов.

По-семейному милое и доброе мероприятие началось с «Визитки». Каждая семья прорекламировала свою любимую книгу и любовь к чтению. Дети читали стихи, из букв собирали имена сказочных персонажей, в конкурсе «Волшебный предмет из корзины» по предмету отгадывали название рассказа и демонстрировали свои творческие работы, созданные по любимым произведениям.

Уважаемые взрослые в конкурсе «К.Чуковский - писатель детства» по отрывкам отгадывали названия стихотворений. Родителям достался самый смешной конкурс - «Кривое зеркало». По перевёрнутым в разные стороны частям картинки нужно было отгадать литературное произведение. У взрослых это получалось плохо, поэтому на помощь пришли дети. Они моментально спасали своих любимых мам и бабушку своими подсказками.

Библиотечный праздник получился ярким и полезным для больших и маленьких читателей.

Е.К.Фадеева, учитель начальных классов школы № 35