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Культурная среда
3 Апреля , 07:54

Конкурс чтецов в детском саду

Трудно себе представить жизнь без верного друга - хорошей книги.

Конкурс чтецов в детском саду
Конкурс чтецов в детском саду

Книги бывают маленькие и большие, тоненькие и толстые. Каждая из них открывает нам путь в удивительную страну - страну Читалию.

Очень интересно неделя Детской книги прошла в детском саду №13 «Журавлик»: во всех группах состоялись интересные события, направленные на повышение интереса к литературным произведениям, на приобщение детей к чтению. 

Со старшими дошкольниками проводили беседы, играли в дидактические игры, игры-драматизации по любимым произведениям.

Малыши с удовольствием рассматривали красочные иллюстрации в книжках, собирали картинки-пазлы по сказкам. Дети приносили из дома свои любимые книги и читали их вместе с педагогами в течение недели. 

На протяжении всей недели работала мастерская «Книжкина больница».

Кульминацией недели стал конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение», где принимали участие воспитанники со своими родителями, а в жюри была приглашена Римма Гаязовна Галимова, руководитель Стерлитамакской писательской организации, член Союза писателей и Союза Журналистов РБ и России. Все участники проявили творчество, артистичность и умение выразительно читать. Каждое выступление получилось ярким и неповторимым.    

Неделя Детской книги, хорошо организованная, творческая и насыщенная, помогла обогатить детей знаниями о художественном и литературном творчестве. Заведующий детского сада Ольга Николаевна Николаева предложила сделать неделю Детской книги доброй  традицией.

Э.Бахтиярова, учитель-логопед

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