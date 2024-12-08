Сто минут про любовь

Фильм снят этим летом в Уфе на грантовые средства: проект стал победителем конкурса грантов Главы РБ. Премьерный показ состоялся в столице нашей республики 21 ноября. Факты о том, что в Башкортостане оказывается огромная разнонаправленная поддержка башкирской культуры (музыка, кино, искусство, литература), звучали на Прямой линии с Радием Хабировым. Также глава региона выразил благодарность жителям за их усилия в поддержке своих культурных учреждений.
– Каждый год будет выделяться грант на развитие башкирского кино, – пообещал Радий Фаритович во время Прямой линии. – Кино у нас очень разное. Есть фильмы, которые снимаются за маленькие деньги, их легко смотреть. Есть серьёзные вещи: "Сестрёнка" – один из таких, ярких наших фильмов, «Из Уфы с любовью», «Дневник поэта» – всё это очень интересно и здорово.
– Наша республика кинематографична, наши фильмы получают всероссийское и мировое признание, и "Кинопорт" всегда рад поддержать работы авторов Башкортостана, – приветствовала участников показа управляющая "Кинопортом", профессиональная горожанка и участница сообщества «Матурама» Мария Орешникова.
"Лето. Город. Любовь" – это фильм-альманах: он длится сто минут и состоит из восьми новелл о любви. Что нового узнают зрители этой картины? Например: современные купидоны стреляют из арбалетов и почти никогда не промахиваются. Ребёнок может сам найти себе маму, если верит в чудо. Главные враги любви – сомнение и ложь. Химия чувств важна, но над тем, чтобы любовь не потускнела и не зачахла, можно и нужно трудиться. И труд этот – захватывающее занятие!..
О работе над фильмом зрителям закрытого показа рассказала съёмочная команда во главе с одним из режиссёров проекта. Айнур Аскаров знаком стерлитамакского зрителю по фильму "Отряд Таганок", который не оставил равнодушными ни подростков, ни взрослых, свои поклонники есть и у его кинолент «Из Уфы с любовью», «Семья года». Юные журналисты из проекта газеты "Стерлитамакский рабочий" беседовали с режиссёром о замысле фильма-альманаха, о трудностях, возникающих в процессе создания фильма и о том, как удавалось с ними справляться, о дальнейших творческих планах и о прокатном будущем премьеры.
Создатели фильма вместе со зрителями размышляли о феномене якутского кино: жители Якутии обожают фильмы местного производства, поддерживают их.
– Каждый фильм – это памятник народу, языку и времени, – напомнил Айнур Аскаров. – Чем больше люди смотрят своё кино, тем больше его снимают, количество и качество кинолент закономерно растёт.
Зрители выражают благодарность управляющей кинотеатром "Кинопорт" Марии Орешниковой за организацию закрытых показов и за поддержку киноискусства Башкортостана. Трудно описать чувство гордости, переполняющее зрителя, который видит на большом экране пейзажи и городские реалии своей малой Родины.
Картина выйдет в прокат в феврале. Будем ждать и придём смотреть с друзьями и родными.