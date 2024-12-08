Сто минут про любовь

Фильм снят этим летом в Уфе на грантовые средства: проект стал победителем конкурса грантов Главы РБ. Премьерный показ состоялся в столице нашей республики 21 ноября. Факты о том, что в Башкортостане оказывается огромная разнонаправленная поддержка башкирской культуры (музыка, кино, искусство, литература), звучали на Прямой линии с Радием Хабировым. Также глава региона выразил благодарность жителям за их усилия в поддержке своих культурных учреждений.

– Каждый год будет выделяться грант на развитие башкирского кино, – пообещал Радий Фаритович во время Прямой линии. – Кино у нас очень разное. Есть фильмы, которые снимаются за маленькие деньги, их легко смотреть. Есть серьёзные вещи: "Сестрёнка" – один из таких, ярких наших фильмов, «Из Уфы с любовью», «Дневник поэта» – всё это очень интересно и здорово.

– Наша республика кинематографична, наши фильмы получают всероссийское и мировое признание, и "Кинопорт" всегда рад поддержать работы авторов Башкортостана, – приветствовала участников показа управляющая "Кинопортом", профессиональная горожанка и участница сообщества «Матурама» Мария Орешникова.