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Культурная среда
31 Декабря 2024, 05:03

"Фаворит": секреты побед

Завершающийся год был щедр к тем, кто любит трудиться.

"Фаворит": секреты побед"Фаворит": секреты побед
"Фаворит": секреты побед

Вы уже знаете, что в Стерлитамаке реализуется уникальный проект для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - "Танцы на колясках". Ребята занимаются бальнымии танцами в инклюзивной группе Народного ансамбля бального танца "Фаворит" у Ирека и Светланы Тухватуллиных. 

Давайте порадуемся вместе с юными спортсменами их успехам. На Кубке России по танцам на колясках наша Мария Иванова заняла 1 место, Даша Тимофеева - 4-е, Рузалина Газизова - 6-е, Вероника Наумова - 7-е. Мальчики заняли весь пьдестал: Станислав Николаев стал первым, Егор Бикбаев - вторым, Максим Никишов - третьим.

На республиканском фестивале по танцам на колясках "Лучик света" ребята исполняли "Зимний вальс". Вместе с нормотипичными ровесниками (в категории "комби") танцевали трогательную композицию "Последний лепесток" и волшебную историю "Сказки гуляют по свету". В категории "Родитель и ребёнок" мама Анастасия Тимофеева с дочкой Дашей представили зрителям "Колыбельную", а ещё особенные танцоры исполнили "Колыбельную для облачка", "Эх, яблочко!", "Танец кота Базилио" и "Агент 007".

Недавно инклюзивная группа "Фаворита" вернулась из Саратова: дети, танцующие на колясках, победили в IV Всероссийском конкурсе-фестивале "Крылья". Родители благодарят руководителей ансамбля и всех, кто помогает осуществлять мечты ребят - закупает для них специальные танцевальные коляски, финансирует участие в фестивалях. Так, депутат Городского совета Дмитрий Яковлев и его помощник Екатерина Качур вручили танцорам новогодние подарки. Пусть благотворителей, счастливых детей и таких полезных проектов в следующем году будет ещё больше! 

Автор:Екатерина Яковлева
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