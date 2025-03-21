День поэзии в Стерлитамаке

Этот праздник объединил под одной крышей горожан разных профессий и национальностей, пишущих и любящих стихи. В уютном малом зале ГДК выступали члены творческого объединения «СтеЛит» Ольга Евстафьева, Александр Сергеев, Марина Калитенко, Ирина Пименова, Ольга Дёмина, Ольга Литовченко, Эльвира Степанова и другие.

Свои стихи исполнили члены молодежного творческого объединения «РокСтрок» Яна Жигалова, Хусникамал Кривицкая, Татьяна Мавлиханова и Артур Чагин, которые также спел песню собственного сочинения. Звучали со сцены стихи Павла Осипова и Ирины Зуенковой.

Со своим творчеством познакомили зрителей Ляйсан Майская, Рената Нарди, Эльвира Минибаева, Катрин Фортуна, Валентина Кузнецова и Владимир Битунов. Руководитель городской писательской организации Союза писателей РБ Римма Галимова представила себя и своих коллег по перу - татарских и башкирских поэтов Риту Фаткуллину, Вариса Акбашева, Карима Булата, Гюлькай Исмагилову, Зухру Утягулову, Вилю Баймурзину.

Для участников встречи вокальные номера исполнили певица Наталья Валинурова, ансамбль хора ветеранов педагогического труда «Оптимисты» и заслуженный артист РБ Минигали Хуснутдинов.

Фото Гульфиры Якиевой и Карины Славченко