Наш журналист работал в жюри республиканского конкурса чтецов «Мы говорим стихами о войне». Представляем вашему вниманию его заметки.

Вы можете себе представить мир, в котором не звучат стихи? Это так же страшно, как дом без заливистого ребячьего смеха. Как утро без пения птиц. Повальное зависание детей в гаджетах, увы, лишает малышей и подростков счастья наслаждаться стихами. Но умные взрослые находят выход: одарённые учителя организуют поэтические пятиминутки, каждый урок начиная с того, что ребята читают наизусть. Родители читают стихи в семейном кругу, устраивая поэтические вечера. А библиотекари реализуют масштабные вещи: привлекают к чтению стихов весь город.

Так, республиканский конкурс чтецов «Мы говорим стихами о войне» состоялся в рамках проекта «Патриотический марафон «100 шагов к Победе», который реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. В течение двух дней сотни юных читателей от 7 до 16 лет в Центральной библиотеке делились с жюри и зрителями искусством художественного слова.

Как детям читать о войне, которой они, слава Богу, не видели? Честно, пытливо, стремясь сопереживать лирическому герою.

…Не надо рвать приросшие бинты,

Когда их можно снять почти без боли.

Как жалко, что науке доброты

Нельзя по книжкам научиться в школе…

С Юлией Друниной можно поспорить: науке доброты научиться вполне возможно, если читать хорошие стихи и учиться делать это правильно. Нашему жюри во главе с директором ЦБС г.Стерлитамака Еленой Васильевной Калюжной пришлось нелегко. Мы исследовали подачу стихов ребятами, пытаясь понять неуловимое: когда добросовестное и старательное исполнение превращается в талантливое выступление, от которого мурашки по коже и слезы наворачиваются на глаза?

Несколько советов юным чтецам. Каждое слово надо проговаривать – ни в коем случае не торопиться и не захлебываться от спешки. Нужно выбирать стихи, подходящие по возрасту. Не надо беззаботно улыбаться зрителям, если читаешь строки, полные боли. Не нужно держать руки в карманах и одеваться вычурно, как на праздник, когда читаешь о блокадном Ленинграде.

Своим мнением делится член жюри, заведующая отделом по работе с национальными секторами ГДК Рамиля Гаязовна Назырова:

– Я очень люблю стихи. Читая стихотворение, мы становимся богаче на целую жизнь. При чтении стихов нужно стремиться не к тому, чтобы произвести впечатление на слушателей, а к тому, чтобы прочувствовать текст, пережить звучащие строки. Иногда педагог, который готовит ученика, может ошибиться, неправильно расставить акценты. Но вопреки педагогу ребёнок читает талантливо: он порой не станет подчиняться педагогу, а почувствует, воспринимает текст и передаст его так, что его прочтение станет событием: с нами, слушателями, произойдёт что-то хорошее, наша душа откликнется. Вы замечали? - выученное наизусть в детстве остаётся с нами навсегда. Через несколько лет сегодняшние конкурсанты прочтут стихи совсем иначе: в поэзии заложены такие смыслы, которые не иссякают, а открываются заново, по-другому. Мы меняемся и воспринимаем стихотворения по-новому. Любите поэзию, читайте вслух. Это путь к счастью.

А мы по итогам конкурса предлагаем стихотворения о войне, которые помогут детям стать более чуткими:

Ю.Друнина. Бинты. Зинка.

Ю. Воронов. Опять война.

Р.Рождественский. Баллада о красках.

Гурков. Девочка из блокадного Ленинграда.

О.Киевская. Баллада о матери.

Ф.Полак. Папин портрет.

М.Джалиль. Красная ромашка.

С.Михалков. Фашист.

Л.Воробьёв. Атака.

М.Владимиров. Ещё тогда нас не было на свете.

Н.Майданик. Сяду к деду на колени.

В.Кузьмин. Солдаты помнят вкус войны.