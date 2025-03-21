Язык, на котором мы говорим о самом важном

Библиотекарь-преподаватель Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства Гюзель Ямилевна Шамигулова рассказывает:

– Моя сестра привила любовь к поэзии.Учителя в школе были мудрые.Вела тетрадь, в которой записывала понравившиеся стихи.Над моим столом висел портрет Лермонтова. И во взрослой жизни поэзия для меня - это арттерапия: помогает перезагрузить, посмотреть на мир с другого ракурса, решить проблему. На ум приходят новые идеи, проекты, которые пригодятся в работе со студентами.

Мы поздравляем клуб любителей поэзии "Асылташ" с их праздником и желаем процветания и новых литературных и человеческих открытий!