Язык, на котором мы говорим о самом важном

Клуб любителей поэзии в ГДК ведут заведующие отделами Рамиля Гаязовна Назырова и Халида Файзрахмановна Абдрахманова.
– Почему "Самоцветы"? Каждая учительница клуба уникальна по своему, – поясняет Рамиля Гаязовна. – Среди нас есть рукодельницы, блогеры, вокалистка... Нас всех объединяет любовь к поэзии. Мы не только читаем стихи, но и поём песни: это музыкальная поэзия. За одно стихотворение можно прожить целую жизнь...
– Любовь к стихам у меня проявилась в детстве когда ещё училась в школе, – вспоминает Халида Файзрахмановна. – И я, простая деревенская девочка, читая стихи вслух на родном башкирском языке, старалась подражать дикторам телевидения. Эту любовь я пронесла на всю свою жизнь и продолжаю в группе с единомышленниками в поэтическом клубе «Асылташ». И мне близко всё что связано со стихами: мероприятия, концерты, литературные встречи и поэтические конкурсы. И я по возможности стараюсь принимать самое активное участие в этих событиях.
– Чтение стихов – это для меня не просто увлечение, а способ проникнуть в самые глубины собственной души, – признаётся преподаватель Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Раушания Бакирова. – Каждое стихотворение, словно ключ, открывает потайные уголки сознания, позволяя увидеть мир под другим углом. В моменты, когда слова других не могут выразить мои чувства, я обращаюсь к поэзии, находя там отклик и понимание. Именно эту любовь к поэзии я стараюсь передать и своим студентам. Мы вместе погружаемся в мир рифм и образов, анализируем строки, ищем скрытые смыслы. Часто наши занятия выходят за рамки обычного чтения: мы декламируем, инсценируем, а иногда даже записываем видеоролики, чтобы поделиться своим пониманием и интерпретацией с другими. Это не просто учеба, это творческий процесс, который объединяет нас и позволяет каждому выразить себя. Поэзия становится мостом между поколениями, языком, на котором мы можем говорить о самом важном.
Библиотекарь-преподаватель Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства Гюзель Ямилевна Шамигулова рассказывает:
– Моя сестра привила любовь к поэзии.Учителя в школе были мудрые.Вела тетрадь, в которой записывала понравившиеся стихи.Над моим столом висел портрет Лермонтова. И во взрослой жизни поэзия для меня - это арттерапия: помогает перезагрузить, посмотреть на мир с другого ракурса, решить проблему. На ум приходят новые идеи, проекты, которые пригодятся в работе со студентами.
Мы поздравляем клуб любителей поэзии "Асылташ" с их праздником и желаем процветания и новых литературных и человеческих открытий!