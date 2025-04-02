Это праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник захватывающих литературных приключений и открытий, незабываемых встреч с интересными людьми.
Неделя детской книги родилась в 1943 г. - в разгар Великой Отечественной войны - по предложению замечательного писателя Льва Кассиля, который и открыл первую Неделю в Москве.
Мы с детьми и библиотекарями организовали свою Неделю детской книги. Нарядный зал городской модельной библиотеки был наполнен детишками и родителями из разных школ города. Непривычно щурясь от яркого солнечного света, что бил в окна библиотеки дети с мамами и бабушками с большим энтузиазмом участвовали в семейном фестивале «Героизм сквозь века», приуроченном Году Защитника Отечества и 80 -летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Самый маленький по возрасту на празднике был Радмир Кинзябулатов. Радмир - воспитанник детского сада № 1. В этом году Радмир собирается в 1 класс и уже умеет читать по слогам. Любимые книги малыша - сказки. «Чтение сказок обогащает детскую речь, эмоции, даёт возможность для размышления и фантазирования. Чтение сказок сыночку для меня — это укрепление связи с ребенком. Оно даёт возможность провести время вместе, укрепить тёплые отношения»-сказала мама Радмира Альбина Фаритовна.
На празднике дети читали стихи на военную тематику. Павел Юлбарисов, ученик 4 г класса школы № 5, прочитал стихотворение Г.Ладонщикова «Вместе с дедушкой», в котором были строки «красуется весна…сегодня дедушка Иван начистил ордена». В руках Павел держал портрет своего прадеда. «Мой дедушка Логинов Павел Петрович воевал в годы ВОВ. В память о дедушке я назвала своего сына Павлом. Он не видел своего прадедушку, но память о нем живет в нашей семье. Мы трепетно храним память о дедушке и каждый год принимаем участие в параде Бессмертного полка», - сказала мама Павла Логинова Анна Валерьевна.
В конкурсе «Ни шагу назад!» самым эрудированным стал ученик 6 д класса гимназии № 1 Николай Фадеев. Всем участникам даны были отрывки из рассказов Сергея Алексеева о Великой Отечественной войне. По отрывку нужно было определить название рассказа. Николай справился быстрее всех и выступил в роли эксперта-помощника для остальных участников семейного фестиваля. «Кто много читает, тот много знает – гласит пословица. Самая большая в мире сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов-книга, поэтому в нашей семье все много читаю и интерес к чтению прививается с детства», -сказала мама Николая Фадеева Елена Константиновна.
В конкурсе «Великие полководцы» первой стала ученица 4 б класса гимназии № 4 Диля Рамазанова. Дано было жизнеописание и подвиги великих полководцев. По этим выдержкам нужно было узнать о каком полководце идет речь, выбрать нужный портрет с фамилией полководца. «Чтить традиции и собственные «корни» учат нас исторические книги. В нашей семье мы трепетно храним историю семьи. Воспитываем любовь к истории страны, патриотизм к Родине», - призналась мама Дили Рамазанова Ильсеяр Нуриахметовна.
Александра Васильевна Елистратова - частый гость модельной городской библиотеки. Она часто приходит сюда со своими внуками Даниилом и Дарьей Ахмадуллиными, учениками школы № 35. «Как только меня позвали поучаствовать в семейном фестивале, я сразу откликнулась на это предложение. С Дарьей и Даниилом мы последнее время стали читать много книг о Великой Отечественной Войне. Книга для меня - кладезь исторических событий. Из нее мы можем узнать обо всех исторических событиях, о подвигах и мужеств», - сказала Александра Васильевна.
Фаниля Амировна Юсупова на семейный фестиваль пришла с внуком Иделем Юсуповым (3 б, школа № 35). В конкурсе «Собери пословицу» они были первыми. «Вовремя прочитанная книга важна, она способна изменить жизнь», -сказал писатель П.А.Павленко. Я запомнила эти слова еще со школьной скамьи. Это правильное утверждение. Когда человек находится в сложной ситуации и не знает, как ему поступить, то в этот момент книга приходит на помощь. Поэтому я воспитываю Иделя в любви к книге, прививаю умение много читать, искать ответы на жизненные вопросы в книге», -сказала Фаниля Амировна.
В конкурсе «Танк любишь — победу добудешь» нужно было ответить на вопросы по Великой Отечественной войне. «Победу добыли» в этом конкурсе семья Ершовых: мама Мария Сергеевна и сын Андрей. Андрей ученик 3б класса школы № 35 отвечал на вопросы быстро и правильно. «Мой папа Ершов Дмитрий Васильевич в армии служил танкистом. Любовь к танкам у меня и у брата Алексея в крови. А любовь к книгам прививает мама. На ночь она читает нам книги и приговаривает, что чтение книги перед сном делаем нас умными и красивыми», - рассказал Андрей.
Кирилл Краснов, ученик 3б класса № 35, запомнился всем присутствующим артистичным и проникновенным прочтением серьезного стихотворения Аркадия Кулешова "На Минском шоссе". "Так детство кончилось. Он прежним больше не был... "- душевно прочитал стихотворение Кирилл о том, как мама и малыш шести лет убегали из деревни от фашистов. После этого стихотворения воцарилась незапланированная минута молчания. «С сыном мы прочитали большое количество стихотворений о Великой Отечественной войне, - «Не стоит в лучших книгах о войне искать занимательность, они о другом. О том, как можно в самых страшных, казалось бы, совсем невыносимых условиях не только выжить, но остаться не обязательно героем, но обыкновенным хорошим человеком: добрым, умным, отзывчивым и терпеливым», - написал Борис Алмазов, советский и российский писатель, журналист. И мы солидарны с ним. Поэтому выбрали столь серьезное стихотворение для прочтения наизусть», - поделилась мама Кирилла Наталья Владимировна Краснова.
Полина Короткая, ученица 3 б класса школы № 35, запомнилась всем своим пионерским образом. Красная пионерская пилотка и стихотворение про пионеров «с берегов Нивы», что помогали взрослым во время блокады Ленинграда вызвали чувства умиления у бабушек, которые были на фестивале и вспомнили свое пионерское детство. «Пионер — надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести и чести. Я рассказала об этом своей дочери. Она заинтересовалась этим историческим фактом, прочитала даже книгу А.Гайдара «Тимур и его команда». И тогда мы подобрали это стихотворение», - поведала мама Полины Короткая Татьяна Петровна.
Между конкурсами проходила «Минута памяти» -дань памяти юным героям-антифашистам. Ученицы 3 б класса МАОУ «СОШ № 35» Юлия Карпенко и Варвара Николаенко рассказывали о подвигах детей во время Великой Отечественной войны. Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Лёня Голиков вместе со взрослыми сражались в партизанских отрядах и в воинских частях. Пионеры выполняли задачи разведчиков и диверсантов, были связными для подпольщиков. «У войны нет лица. У войны нет возраста, пола и национальности. Каждый год мы вспоминаем Великую Отечественную войну, унесшую миллионы жизней. Мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну тогда и тех, кто сейчас несет доблестную службу на благо Родины», - этими словами завершила семейный фестиваль Варвара Николаенко.
Читайте с детьми: благодаря этому они вырастут умными, смелыми и счастливыми.
Подготовила Екатерина Яковлева