Это праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник захватывающих литературных приключений и открытий, незабываемых встреч с интересными людьми.

Неделя детской книги родилась в 1943 г. - в разгар Великой Отечественной войны - по предложению замечательного писателя Льва Кассиля, который и открыл первую Неделю в Москве.

Мы с детьми и библиотекарями организовали свою Неделю детской книги. Нарядный зал городской модельной библиотеки был наполнен детишками и родителями из разных школ города. Непривычно щурясь от яркого солнечного света, что бил в окна библиотеки дети с мамами и бабушками с большим энтузиазмом участвовали в семейном фестивале «Героизм сквозь века», приуроченном Году Защитника Отечества и 80 -летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Самый маленький по возрасту на празднике был Радмир Кинзябулатов. Радмир - воспитанник детского сада № 1. В этом году Радмир собирается в 1 класс и уже умеет читать по слогам. Любимые книги малыша - сказки. «Чтение сказок обогащает детскую речь, эмоции, даёт возможность для размышления и фантазирования. Чтение сказок сыночку для меня — это укрепление связи с ребенком. Оно даёт возможность провести время вместе, укрепить тёплые отношения»-сказала мама Радмира Альбина Фаритовна.

На празднике дети читали стихи на военную тематику. Павел Юлбарисов, ученик 4 г класса школы № 5, прочитал стихотворение Г.Ладонщикова «Вместе с дедушкой», в котором были строки «красуется весна…сегодня дедушка Иван начистил ордена». В руках Павел держал портрет своего прадеда. «Мой дедушка Логинов Павел Петрович воевал в годы ВОВ. В память о дедушке я назвала своего сына Павлом. Он не видел своего прадедушку, но память о нем живет в нашей семье. Мы трепетно храним память о дедушке и каждый год принимаем участие в параде Бессмертного полка», - сказала мама Павла Логинова Анна Валерьевна.