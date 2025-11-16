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Культурная среда
16 Ноября 2025, 12:56

«Такими вот и мир спасён!»

Об одном конкурсе чтецов

«Такими вот и мир спасён!»«Такими вот и мир спасён!»
«Такими вот и мир спасён!»

Когда школьники читают стихи о войне, нам, взрослым, верится: эти ребята помогут сберечь память о подвигах прадедов и будут дорожить миром на земле. Открытый городской конкурс чтецов «Героям слава» Централизованной библиотечной системы нашего города был посвящён памяти героев Великой Отечественной войны и нашим защитникам, которые сражаются с нацизмом сегодня на СВО.

Тридцать участников основательно подготовились к конкурсу: выбрали и выучили достойные произведения, продумали и создали удачные образы для выступления. Конкурсы чтецов – давняя и добрая традиция стерлитамакских библиотек, но эта встреча получилась особенной. Среди тех, кто делился своим читательским опытом, было много мальчиков. Стихотворения для ребят педагоги и родители подобрали по возрасту. Звучали тексты, которых многие из нас раньше не слышали. А знакомые и любимые произведения обретали новое прочтение.

Вот младшеклассница лицея № 3 Кизбике Шихбабаева проживает стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки». Его часто выбирают девочки. Но вдумчивое прочтение Кизбике позволило зрителям услышать эти стихи иначе. Вот Данис Ибрагимов из гимназии № 1 знакомит нас с историей «Она несла ребёнка на груди» Дмитрия Вальтбаурда – остаётся только удивляться тому, откуда у ребёнка такие правдивые интонации (научить этому трудно).

Многие ребята стали победителями конкурса, им подарили книги. Дипломы победителя I степени получили ученик школы № 7 Иван Гераскин и ученица школы № 25 Софья Михалёва. А команде школы № 25 присудили специальный приз от нашей газеты – публикацию о талантах этих ребятах и их наставниках. Вы сможете прочесть её в одном из следующих выпусков «Стерлитамакского рабочего».

Впрочем, в этот вечер причастными к победе чувствовали себя все участники. Читающие люди понимают, насколько велика сила слова. А труд юных чтецов тоже приближает нашу Победу.

Читаем вместе с подростками

Хотите, чтобы ваши дети росли талантливыми и чуткими читателями? Познакомьте их с этими стихотворениями. «Живое пламя» Татьяны Овчинниковой, «Помните» (отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского), «Детский ботинок» Сергея Михалкова, «Сбежал мальчишка на войну» Анны Гайдамак, «Баллада о матери» Андрея Дементьева, «Что такое День Победы?» Андрея Усачёва, «Хозяйка» Маргариты Алигер, «Письмо солдату» Натальи Гавриловой, «Она несла ребёнка на груди» Дмитрия Вальтбаурда, «Стихи о почтальонке» Татьяны Черновской, «Солдат Российской армии» Михаила Светлова, «Блокадные дети» Геннадия Раткуна, «Мастеровой» Георгия Граубина, «Девочки и война» Петра Свищева, «Маскировочная сеть» Любови Сердечной.

Автор:Екатерина Яковлева
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