А вы решали "Исторический кроссворд"?

Интеллектуальная игра, посвящённая в этом году единству народов России, прошла на 825 площадках — от Владивостока до Калининграда. В Стерлитамаке взрослые и дети собрались в библиотеке-филиале № 9 (Лаборатория безопасности "ЧиП"), чтобы получить красочную тетрадь с заданиями и в течение часа проверить, насколько они осведомлены об этнографии, традициях и языках разных народов нашей Родины.

Чем яранга отличается от чума, а ватрушка от шаньги? Какому народу принадлежит эпос "Олонхо", а какому — "Калевала"? Что такое перепечи и посикунчики? Какой регион славится алеутским шёлковым плетением из трав, а какой — ростовской финифтью?..

Участникам "Исторического диктанта" предстояло поработать с таблицами и рисунками, ответить на вопросы, решить кроссворды и филворд, разгадать ребус и узнать, что такое нонограм.

В завершении акции прозвучали правильные ответы, а все участники получили сертификаты и радость от общения с единомышленниками. За успехи каждый смог выбрать себе звание: кто-то стал Хранителем сакральных знаний или Сказковедом широкого профиля, а кто-то — Культурным хакером, Почётным носителем кокошника и даже Промысловым гением.

Хотите почувствовать себя Пословичным экспертом-гуру? Догадайтесь, как звучат полные версии известных нам с детства пословиц:

1. "Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто _________, тому оба".

2. "На сердитых воду возят, а на _________ сами катаются".

3. "Ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ______".

Ответы: 1. Забудет. 2. Добрых. 3. Ряса.