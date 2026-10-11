+11 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Культурная среда
11 Октября , 15:55

А вы решали "Исторический кроссворд"?

По инициативе Государственной публичной исторической библиотеки в нашей стране восьмой раз проводится ежегодная просветительская акция "Исторический кроссворд".

Добавить в предпочтительные источники Google
А вы решали "Исторический кроссворд"?А вы решали "Исторический кроссворд"?
А вы решали "Исторический кроссворд"?

Интеллектуальная игра, посвящённая в этом году единству народов России, прошла на 825 площадках — от Владивостока до Калининграда. В Стерлитамаке взрослые и дети собрались в библиотеке-филиале № 9 (Лаборатория безопасности "ЧиП"), чтобы получить красочную тетрадь с заданиями и в течение часа проверить, насколько они осведомлены об этнографии, традициях и языках разных народов нашей Родины.

Чем яранга отличается от чума, а ватрушка от шаньги? Какому народу принадлежит эпос "Олонхо", а какому — "Калевала"? Что такое перепечи и посикунчики? Какой регион славится алеутским шёлковым плетением из трав, а какой — ростовской финифтью?..

Участникам "Исторического диктанта" предстояло поработать с таблицами и рисунками, ответить на вопросы, решить кроссворды и филворд, разгадать ребус и узнать, что такое нонограм.

В завершении акции прозвучали правильные ответы, а все участники получили сертификаты и радость от общения с единомышленниками. За успехи каждый смог выбрать себе звание: кто-то стал Хранителем сакральных знаний или Сказковедом широкого профиля, а кто-то — Культурным хакером, Почётным носителем кокошника и даже Промысловым гением.

Хотите почувствовать себя Пословичным экспертом-гуру? Догадайтесь, как звучат полные версии известных нам с детства пословиц:
1. "Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто _________, тому оба".
2. "На сердитых воду возят, а на _________ сами катаются".
3. "Ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ______".

Ответы: 1. Забудет. 2. Добрых. 3. Ряса.

Автор:Екатерина Яковлева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru