931 повод для радости

В День республики Стерлитамакское театрально-концертное объединение стало центром притяжения талантливых детей, молодёжи и наставников. 8 городов, 30 танцевальных клубов республики, 24 судьи, 316 участников, 931 выход на паркет. Всё это – «Золото осени».

Республиканский турнир по спортивным бальным танцам «Золото осени» проводится в Стерлитамаке по инициативе образцового ансамбля спортивного бального танца «Фламинго» третий год подряд. Мы беседуем с организатором соревнований, руководителем ансамбля «Фламинго» Еленой Мулендеевой о том, почему бальные танцы сегодня – уникальный способ воспитать детей счастливыми.

СИЛА КРАСОТЫ

– Елена Викторовна, подготовка к соревнованиям «Золото осени» начинается с весны. Для чего Вы проделываете эту огромную работу?

– Наш ансамбль тоже воспитывает спортсменов, и нам приятно не только выезжать на турниры, но и принимать гостей. Да, это хлопотно, но это того стоит. Мы стараемся, чтобы с каждым годом праздник танцевального искусства становился ещё интереснее, зрелищнее и лучше.

– Что Вы пожелаете новичкам в бальных танцах?

– Начать заниматься танцами, влюбиться в танцы и продолжать танцевать как можно дольше – дарить яркие эмоции зрителям, своим родителям и самим себе.

– Мы знаем, что во все времена настоящие мужчины блестяще умели танцевать. Почему сегодня это особенно актуально, а отцы, которые считают, что бальный танец – не мужское дело, ошибаются?

– Дело в том, что бальный танец как вид танцевального искусства веками сохраняет традицию балов – культурного взаимодействия мальчика и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Тенденция сольных выступлений – это боль танцевального спорта. Хочется, чтобы традиции классического бального танца развивались и всё было на своих местах – чтобы мальчики приходили танцевать и росли настоящими мужчинами. Ведь именно бальный танец дисциплинирует, физически развивает, воспитывает силу духа и учит будущего мужчину правильно относиться к женщине (а будущую женщину – правильно относиться к мужчине). Это залог счастливых отношений между людьми. Просто придите, посмотрите, что такое бальный танец, попробуйте – и вы уже не сможете не танцевать!

УСПЕХ – ЭТО ЕСТЕСТВЕННО

Воспитанники «Фламинго» Матвей Афанасьев и Амелия Баталлова восемь лет танцуют в паре.

– Бальные танцы развивают мужественность и умение ухаживать за девочкой, – говорит Матвей. – В танцы меня привела мама, а примерно через год я понял, что это моё. С тех пор танцую.

– Я пришла во «Фламинго» вместе с детсадовской подругой. Мой партнёр – сильный, умный и хорошо танцует. Мне нравится с ним танцевать, – отзывается о Матвее партнёрша.

Пара считает, что самое приятное в бальных танцах – ощущение ансамбля как дружной творческой семьи. Чтобы достичь успеха, нужно много трудиться: ребята тренируются от полутора до двух часов ежедневно. А волнения перед соревнованиями практически не испытывают: привыкли выступать и побеждать.

СЛОВО – СУДЬЕ

– «Золото осени» – это серьёзные соревнования, плотная борьба между сильнейшими парами и при этом очень тёплая атмосфера, – делится впечатлениями председатель Спортивной Федерации танцевального спорта Республики Башкортостан, судья международной категории Римма Кондусова. – Во-первых, организаторы знают, как порадовать и удивить и участников, и судей. Во-вторых, даже на крупнейших соревновательных площадках редко бывает более 900 выходов на паркет за один день. Это означает, что юг республики в танцевальном спорте дружен и трудолюбив. Это дорогого стоит.

– Римма Фаритовна, какие танцоры побеждают?

– Обычный зритель видит, что все пары красиво одеты и красиво танцуют. Но опытные судьи видят все нюансы. Главный критерий – музыкальность. Важны красивые линии, интересные позиции. Мы обращаем внимание на то, как партнёр занимает место на площадке, как приглашает партнёршу танцевать, как начинает двигаться… Важно всё.

– Культурный уровень сегодняшнего общества потребления падает, и мальчики рискуют остаться без бальных танцев. Как им помочь?

– Папы, которые считают спортивные бальные танцы не мужским занятием, просто не знают, насколько уникален этот вид спорта. Бальные танцы для мальчика – это общая физическая подготовка, а значит, здоровье, плюс координация и выносливость. Так, две минуты венского вальса сравнимы по нагрузке со спринтом. Я воспитала многих спортсменов международного класса – и поверьте мне, так называемые «мужские» виды спорта (футбол, единоборства) не сделают мальчика мужчиной сами по себе. Умение танцевать, фехтовать, разговаривать с дамой и быть романтиком сегодня пытаются отодвинуть на второй план – и совершенно напрасно. Бальный танец воспитывает человека гармоничным. Взгляните на прохожих на улице и вы безошибочно определите танцоров. Они никогда не шаркают, у них не бывает погасшего взгляда. Танцор – это осанка, элегантность и лёгкость движений, причём до преклонных лет.

– Каким вы видите будущее танцевального спорта?

– Бальные танцы будут всегда – потому что это очень красиво. И каждый из нас это понимает.